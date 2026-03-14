Día de San Patricio: Madrid se tiñe de verde siguiendo la estela de otras ciudades del mundo

La Gran Vía de Madrid, que durante estos días se ha renombrado como 'Green Vía', ha acogido este sábado el desfile con motivo de la celebración del día de San Patricio, patrón de Irlanda, con más 1.300 participantes entre bandas de gaitas, agrupaciones de danza, deportivas y de animación.

La celebración, que se enmarca dentro la IV Semana de Irlanda, promovida por Turismo de Irlanda y la Embajada de Irlanda, ha arrancado a las cinco de la tarde desde el edificio Metrópolis hasta la Plaza de España.

Gorros verdes, gafas de sol en forma de trébol de tres hojas, guiños al folclore celta de los 'leprechaun' y el rugir de las gaitas han animado esta mundial celebración irlandesa con cada vez más seguidores en Madrid.

Vista del desfile de San Patricio por la Gran Vía madrileña con una abanderada con la enseña de Irlanda. EFE/ Borja Sánchez-trillo

San Patricio, patrón de Irlanda El desfile ha sido la acción principal para celebrar San Patricio en Madrid. El patrón de Irlanda fue un misionero cristiano nacido en Gran Bretaña, que fue secuestrado y llevado a Irlanda como esclavo en su juventud. Tras escapar, regresó años después para introducir y expandir el cristianismo en la isla, convirtiendo a la población irlandesa. El 17 de marzo marca el día de su muerte y su ascenso al cielo. Originalmente era una fiesta estrictamente religiosa en Irlanda, donde los comercios cerraban y la gente asistía a misa. Hoy es una celebración masiva de la cultura, música, danza y tradición irlandesa, transformada en un icono global de identidad. Un grupo de volatineros, equilibristas en monociclo, desfila por la Gran Vía madrileña para celebrar el día de San Patricio. Diego Radames Europa Press / Diego Radamés

De fiesta religiosa a celebración laica La fiesta de San Patricio se celebra en Estados Unidos desde 1737. Fue aquí donde fue perdiendo su impronta original religiosa para convertirse en una fiesta laica con desfiles, música y consumo de cerveza. Según datos recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos (American Community Survey), aproximadamente 30,5 millones de residentes estadounidenses afirman tener ascendencia irlandesa, lo que supone casi un 10% de la población estadounidense. La población de la República de Irlanda es superior a los 5,4 millones de habitantes. Los representantes de la Policía de Madrid, Irlanda y Nueva York y el artista musical Bras Rodrigo durante la presentación oficial del desfile de San Patricio 2026 Fernando Sánchez Europa Press / Fernando Sánchez