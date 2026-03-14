Día de San Patricio: Madrid se tiñe de verde siguiendo la estela de otras ciudades del mundo
- La Gran vía madrileña, la Green vía estos días, ha acogido el desfile con motivo de la celebración de San Patricio
- Originalmente fue una fiesta estrictamente religiosa en Irlanda y hoy es una celebración masiva de la cultura irlandesa
La Gran Vía de Madrid, que durante estos días se ha renombrado como 'Green Vía', ha acogido este sábado el desfile con motivo de la celebración del día de San Patricio, patrón de Irlanda, con más 1.300 participantes entre bandas de gaitas, agrupaciones de danza, deportivas y de animación.
La celebración, que se enmarca dentro la IV Semana de Irlanda, promovida por Turismo de Irlanda y la Embajada de Irlanda, ha arrancado a las cinco de la tarde desde el edificio Metrópolis hasta la Plaza de España.
Gorros verdes, gafas de sol en forma de trébol de tres hojas, guiños al folclore celta de los 'leprechaun' y el rugir de las gaitas han animado esta mundial celebración irlandesa con cada vez más seguidores en Madrid.
San Patricio, patrón de Irlanda
El desfile ha sido la acción principal para celebrar San Patricio en Madrid. El patrón de Irlanda fue un misionero cristiano nacido en Gran Bretaña, que fue secuestrado y llevado a Irlanda como esclavo en su juventud. Tras escapar, regresó años después para introducir y expandir el cristianismo en la isla, convirtiendo a la población irlandesa. El 17 de marzo marca el día de su muerte y su ascenso al cielo.
Originalmente era una fiesta estrictamente religiosa en Irlanda, donde los comercios cerraban y la gente asistía a misa. Hoy es una celebración masiva de la cultura, música, danza y tradición irlandesa, transformada en un icono global de identidad.
De fiesta religiosa a celebración laica
La fiesta de San Patricio se celebra en Estados Unidos desde 1737. Fue aquí donde fue perdiendo su impronta original religiosa para convertirse en una fiesta laica con desfiles, música y consumo de cerveza. Según datos recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos (American Community Survey), aproximadamente 30,5 millones de residentes estadounidenses afirman tener ascendencia irlandesa, lo que supone casi un 10% de la población estadounidense. La población de la República de Irlanda es superior a los 5,4 millones de habitantes.
Se han servido más de 1.200.000 pintas en toda España
La vistosa danza tradicional irlandesa también ha tenido un hueco destacado en el desfile, que ha vibrado con la banda sonora de los más de 700 gaiteros participantes, entre ellos estaban miembros de la banda irlandesa St. Laurence O’Toole Pipe Band, una de las formaciones más reconocidas a nivel mundial.
Más allá del desfile, durante toda las semana se han celebrado sendas actividades relacionadas con San Patricio y, desde la organización también han destacado el impacto en la hostelería: se estima que se han servido "más de 1.200.000 pintas en toda España". En paralelo, más de 20 Irish pubs de la capital se sumaron a la celebración con conciertos y actividades especiales durante el fin de semana.