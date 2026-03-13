Oviedo, finalista a Capital Europea de la Cultura en 2031

La sorpresa se ha hecho esperar. La presidenta del comité de expertos que ha evaluado a las ciudades aspirantes a ser Capital Europea de la Cultura 2031, Tanja Mlaker, se ha tomado su tiempo para anunciar cada una de las propuestas que han superado la preselección: Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

La reacción ha sido instantánea en el auditorio del Museo Arqueológico de Asturias, donde el equipo responsable de la candidatura ovetense y varios miembros del Ayuntamiento seguían la retransmisión con tanta ilusión como nervios. El alcalde, Alfredo Canteli, ha destacado su disposición de "seguir trabajando a muerte" y el trabajo entre distintas administraciones. Un guante que ha recogido la consejera asturiana de Cultura, Vanessa Gutiérrez, para quien este proyecto "marca la hoja de ruta" que la región debe seguir en el futuro.

Ahora las cuatro ciudades preseleccionadas tienen nueve meses para seguir desarrollando sus candidaturas.