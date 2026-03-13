Entre la intimidad del camerino y el ruido del escenario hay un mundo que habitualmente desconocemos. Ese mundo es el que nos quiere descubrir Sara Irazábal con una muestra de 35 fotografías de conciertos y backstages hechas en su mayoría en La Rioja.

Sus fotografías fetiches son las que realiza en los conciertos en salas, porque prefiere los conciertos íntimos y los festivales pequeños. Suele hacer las instantáneas cinco minutos antes de que los artistas salgan al escenario y dice que es complicado porque nunca sabe cómo van a reaccionar.

La Gota de Leche de Logroño acoge una exposición de la fotógrafa musical Sara Irazábal Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Entre los artistas que podrá ver quien ayuda a la muestra destacan nombres internacionales como Iggy Pop, a quien retrató en su visita al ‘Rockland’ de Santo Domingo, nacionales como Ana Mena o Leiva, y regionales como Eh Mertxe! Y Tobogán.

Una fotógrafa que muestra en su obra la combinación de su amor por la música y la fotografía.