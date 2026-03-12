Un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria asegura que el 40% de los jueces en España se jubilan de manera voluntaria. En los próximos años pueden llegar a hacerlo hasta un tercio del total. Datos alarmantes que preocupan algo menos en La Rioja donde en los últimos dos años no se ha jubilado ningún juez voluntariamente, según datos ofrecidos por Javier Marca.

Javier Marca es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja. Explica que la situación es complicada. Porque la carga de trabajo es cada vez mayor. En ocho años se ha pasado de 128 litigios en España por cada 1.000 habitantes a 160: un 25% más.

Javier Marca es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

En Europa hay 22 jueces por cada 10.000 habitantes, mientras que en España es de 12.Y en La Rioja detecta varias carencias. Porque el tribunal de la Sala de lo Social solo cuenta con dos magistrados, y quieren que se incorpore uno más.

La justicia denuncia la falta de magistrados en La Rioja Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

También necesitan refuerzos en Instancia Civil, Audiencia Provincial y Violencia de Género. Pero de las 500 plazas que se crearan este año en España, La Rioja solo contará con dos.