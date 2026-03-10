Rana Issa, el horror de la guerra…en la distancia

“Duermo mal, con mucho miedo“

Rana es una locuaz iraquí de doble nacionalidad (canadiense) que mira el mundo con los ojos de una persona nómada contrariada. Sin superar los cinco años de edad su familia hizo las maletas y dejó para siempre su tierra. Con el inicio de la guerra de Irak en 2003 otra parte de esa familia buscó una vida mejor en Turquía. Pero la sombra de una zona históricamente inestable siempre asoma. Más, estos días. “Estoy mal, no duermo bien, mucho miedo a que se extienda a otras regiones, una de ellas Europa”.

Es el estado interior agitado de una persona de mundo que vive contrariada el empecinamiento de la raza humana por desmarcarse de una placentera vida sustentada en el mosaico de culturas que este planeta ofrece. Rana aún tiene familia más lejana en Irak y sabe que los familiares mayores no están en disposición de afrontar éxodos si la guerra iraní adquiere una índole metastásica en Oriente Próximo y Oriente Medio.