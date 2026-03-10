Rana Issa, el horror de la guerra…en la distancia
- Advierte que la guerra de Irán es un polvorín que puede llegar a Europa
- Teme por sus familiares de mayor edad en Irak
“Duermo mal, con mucho miedo“
Rana es una locuaz iraquí de doble nacionalidad (canadiense) que mira el mundo con los ojos de una persona nómada contrariada. Sin superar los cinco años de edad su familia hizo las maletas y dejó para siempre su tierra. Con el inicio de la guerra de Irak en 2003 otra parte de esa familia buscó una vida mejor en Turquía. Pero la sombra de una zona históricamente inestable siempre asoma. Más, estos días. “Estoy mal, no duermo bien, mucho miedo a que se extienda a otras regiones, una de ellas Europa”.
Es el estado interior agitado de una persona de mundo que vive contrariada el empecinamiento de la raza humana por desmarcarse de una placentera vida sustentada en el mosaico de culturas que este planeta ofrece. Rana aún tiene familia más lejana en Irak y sabe que los familiares mayores no están en disposición de afrontar éxodos si la guerra iraní adquiere una índole metastásica en Oriente Próximo y Oriente Medio.
No es el mismo caso que Irak o Venezuela
Rana advierte que el conflicto actual en Irán es “una guerra muy grande, difícil, en la que la gente normal, como nosotros, vamos a pagarlo con dinero y sufrimiento”. Por lo pronto, dice, su familia en aquella zona oriental está desorientada y vive el día con incertidumbre, mientras los medios escupen imágenes de refinerías de gas y petróleo reventadas. Pero Rana va mucho más allá de la reacción a precios disparados de crudo y de bienes básicos. Y documenta ese temor con una cifra sentenciosa. 90 millones de habitantes en Irán. “Habrá un gran flujo de personas a los países limítrofes, a mucha mayor escala que el éxodo que generó la guerra iraquí”. Una consecuencia demográfica que, indica, acabará trasladando su impacto a Europa.
“ Hay que estar en el lado correcto de la historia“
Esta iraquí tiene una hija adolescente en secundaria que ya comienza a hacer preguntas sobre el diapasón que marca el ritmo de este mundo. Y es consciente de que la pregunta llega cuando asoma cada vez más una expresión. “Nuevo orden mundial”. Consciente de ello, Rana apela a fijar posiciones rotundas con base democrática. Tal y como, cita, la Europa aliada hizo para librarse del ansia imperialista nazi en 1945. “Ahora se ve como gente noble, que ahora está en el lado correcto de la historia. Ya está. No hace falta darle vueltas”.
En ese contexto, alaba el posicionamiento del gobierno español, con su presidente al frente. “Yo veo medios de comunicación árabes y españoles y la gente agradece mucho esa posición española en esta guerra. Afortunadamente es diferente a 2003, con el posterrorismo al que dio lugar”.
Rana sentencia. Todo pasa por la unión de países en torno a la defensa de cauces de diálogo arraigados en el Derecho Internacional. De ahí su inequívoca receta sustanciada en una frase icónica. “No a la guerra”.