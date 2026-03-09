Lo más importante de Telerioja: 09/03/2026
La guerra en Irán está impacto de lleno en el precio del petróleo. El barril se ha disparado y llega a niveles de 2022
El litro de gasóleo ronda ya los dos euros, y en el caso de la electricidad que mañana está previsto que suba hasta los 137 euros el kilovatio/hora, su precio más alto desde el año pasado. Y eso que el hecho de estar a finales del invierno y el aporte de las energías renovables mitigan este impacto. Dependerán de la duración del conflicto pero las secuelas ya son evidentes.
El Gobierno de La Rioja ha desplegado medios de control y ha intensificado la vigilancia ante el rebosamiento del embalse de Añamaza
Ha habido desprendimiento de ladera y caída de árboles por las intensas lluvias durante el fin de semana. El agua se desbordó del aliviadero del embalse que es el más antiguo de La Rioja. Ha causado daños estructurales y en los cultivos que aún no se pueden cuantificar.
La feria de oportunidades del comercio minorista de Logroño estuvo marcada el viernes por la lluvia, pero el tiempo mejoró a medida que avanzó el fin de semana
Miles de personas recorrieron las más de cien casetas instaladas en el Espolón. Hubo precios rebajados en productos de ropa y calzado y de otros muchos gremios. A través de este evento los comerciantes de la capital riojana buscan en el Paseo del Espolón dar salida a los productos de liquidación y cerrar con balance positivo la temporada. De momento no han hecho balance de visitantes pero las sensaciones han sido buenas.
La lucha por la igualdad se trasladó ayer a las calles de la capital riojana en el Día Internacional de la Mujer
Se puso el foco en los discursos negacionistas y la desinformación. Denunciaron que hay graves problemas que persiste como como la brecha salarial, la sobrecarga en los cuidados, y, sobre todo, las violencias machistas. Y otro pilar fundamental es educar a las nuevas generaciones para que aprendan a ser iguales. Un manual de la Federación de Ampas de La Rioja recoge principios y recursos para la comunidad educativa pero de maner más específica para las familias.