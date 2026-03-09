Lo más importante de Telerioja: 09/03/2026

La guerra en Irán está impacto de lleno en el precio del petróleo. El barril se ha disparado y llega a niveles de 2022 El litro de gasóleo ronda ya los dos euros, y en el caso de la electricidad que mañana está previsto que suba hasta los 137 euros el kilovatio/hora, su precio más alto desde el año pasado. Y eso que el hecho de estar a finales del invierno y el aporte de las energías renovables mitigan este impacto. Dependerán de la duración del conflicto pero las secuelas ya son evidentes. 00.39 min La guerra en Irán está impacto de lleno en el precio del petroleo. El barril se ha disparado y llega a niveles de 2022

El Gobierno de La Rioja ha desplegado medios de control y ha intensificado la vigilancia ante el rebosamiento del embalse de Añamaza Ha habido desprendimiento de ladera y caída de árboles por las intensas lluvias durante el fin de semana. El agua se desbordó del aliviadero del embalse que es el más antiguo de La Rioja. Ha causado daños estructurales y en los cultivos que aún no se pueden cuantificar.

La feria de oportunidades del comercio minorista de Logroño estuvo marcada el viernes por la lluvia, pero el tiempo mejoró a medida que avanzó el fin de semana Miles de personas recorrieron las más de cien casetas instaladas en el Espolón. Hubo precios rebajados en productos de ropa y calzado y de otros muchos gremios. A través de este evento los comerciantes de la capital riojana buscan en el Paseo del Espolón dar salida a los productos de liquidación y cerrar con balance positivo la temporada. De momento no han hecho balance de visitantes pero las sensaciones han sido buenas.