Todos los agricultores coinciden en una misma conclusión: el agua de las pasadas semanas ha caído en tierras riojanas en su justa medida y están satisfechos porque puede ser el inicio de una gran cosecha.

La lluvia de febrero beneficia a las viñas y el cereal Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Las lluvias han sido prolongadas, pero no extensas. Esto ha permitido filtrar el agua sin escorrentías ni encharcamientos, lo que también ha ayudado a potenciar el efecto de los herbicidas.

La lluvia de febrero beneficia a las viñas y el cereal Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Estas precipitaciones también tienen un punto menos positivo: los trabajos se retrasan y aún no se han podido ni podar ni sembrar. Pero los agricultores ven la cosecha por esperanza porque ha servido para recargar las reservas hídricas del suelo y garantizar que la viña aguante todo el ciclo vegetativo en perfectas condiciones