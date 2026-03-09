La lluvia de febrero beneficia a las viñas y el cereal
- La lluvia del pasado mes de febrero ha sido beneficiosa para los viñedos y para el cultivo del cereal. El agua no llegó a La Rioja de forma torrencial, como en otras
- Ha retrasado algunas labores como la siembra, pero los agricultores son optimistas
RTVE LA RIOJA
Todos los agricultores coinciden en una misma conclusión: el agua de las pasadas semanas ha caído en tierras riojanas en su justa medida y están satisfechos porque puede ser el inicio de una gran cosecha.
Las lluvias han sido prolongadas, pero no extensas. Esto ha permitido filtrar el agua sin escorrentías ni encharcamientos, lo que también ha ayudado a potenciar el efecto de los herbicidas.
Estas precipitaciones también tienen un punto menos positivo: los trabajos se retrasan y aún no se han podido ni podar ni sembrar. Pero los agricultores ven la cosecha por esperanza porque ha servido para recargar las reservas hídricas del suelo y garantizar que la viña aguante todo el ciclo vegetativo en perfectas condiciones