Vuelve la banda logroñesa Eba al Desnudo
- La banda logroñesa Eba al Desnudo despuntó a finales de los 90, pero se disolvió a los cuatro años de su creación
- Ahora, treinta años después, han vuelto a los escenarios y lo hacen con nueva música para ampliar aquel repertorio
- Su próximo concierto será en agosto en el festival MUWI
RTVE LA RIOJA
Los 90 ya quedan lejos, pero para Eba al Desnudo volver a tocar es viajar en el tiempo con el mismo amor por la música y el mismo sentimiento de amistad que en aquellos años. Eso sí, adaptando el repertorio de entonces a los gustos y sensaciones que tienen en la actualidad.
Y el público ha respondido a las nuevas fechas comprando las entradas y apostando por el sonido que escuchaban en esa época de juventud. Solo publicaron un disco, que llevaba como título el nombre de la banda, y ahora ampliarán su repertorio con otros tres temas nuevos, que ya han presentado en directo en conciertos como el que dieron en la sala Bella Época de Logroño a finales de febrero.
Y en unos meses, lanzarán un segundo álbum que ya se han retirado a componer.