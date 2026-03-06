Los 90 ya quedan lejos, pero para Eba al Desnudo volver a tocar es viajar en el tiempo con el mismo amor por la música y el mismo sentimiento de amistad que en aquellos años. Eso sí, adaptando el repertorio de entonces a los gustos y sensaciones que tienen en la actualidad.

Vuelve la banda logroñesa Eba al Desnudo Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Y el público ha respondido a las nuevas fechas comprando las entradas y apostando por el sonido que escuchaban en esa época de juventud. Solo publicaron un disco, que llevaba como título el nombre de la banda, y ahora ampliarán su repertorio con otros tres temas nuevos, que ya han presentado en directo en conciertos como el que dieron en la sala Bella Época de Logroño a finales de febrero.

Y en unos meses, lanzarán un segundo álbum que ya se han retirado a componer.