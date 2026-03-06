Lo más importante de Telerioja: 06/03/2026

Cuestiones que llevarán a la manifestación este domingo 8 de marzo bajo el lema 'Memoria, Lucha e Igualdad'. Hoy los actos se han sucedido por toda la comunidad.

La Plataforma 8M alerta sobre el retroceso en los derechos de las mujeres.

Cerca de 30.000 españoles se encuentran actualmente en la región de Oriente Medio atrapados por los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán

Además de las zonas de conflicto, hay personas a las que la guerra les ha sorprendido en destinos de los que no pueden regresar porque su ruta pasa por la zona de riesgo. Íñigo y María están en Sri Lanka. Junto a otros turistas tratan de organizar vuelos privados pero necesitan apoyo oficial. Y el campo riojano alerta: la subida general de precios puede ser la puntilla para el sector. Calculan que sus facturas se encarecerán en unos 7.000 euros