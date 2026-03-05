Es Mercadal, sense carrers amb nom de dona
- Amb motiu del 8M, Ajuntament i escola han canviat els noms dels carrers de forma simbòlica
- Honren la figura de Margarita Borràs, primera regidora dona del municipi
Es Mercadal no té carrers amb nom de dona, excepte algunes referències religioses. Amb motiu del 8M, l'Ajuntament i l'escola del poble han volgut canviar aquesta realitat, encara que sigui de manera temporal. Per un dia, alguns carrers han canviat de nom. Un, per exemple, honora la figura de Margarita Borràs, primera regidora dona del municipi. També recorden Rita Melià, jutgessa de pau al poble, o Loli Ametller, policia tutor.
Un recorregut pel poble ho deixa clar. La plaça Pare Camps, el carrer Mestre Garí, el Verge del Toro... La nomenclatura dels carrers és bàsicament masculina, excepte algun nom religiós. "Quan els hi demanes si dones i homes tenen les mateixes oportunitats en un primer moment pensen que sí, però quan veuen la realitat entenen que encara no és així." ,diu Marta Coll, professora del CEIP Mare de Déu del Toro.
Recuperar la memòria de les dones del poble
L'Ajuntament i l'alumnat de l'escola ha volgut posar remei a aquesta desigualtat, encara que sigui de manera temporal. Per un dia, han canviat els noms dels carrers per reivindicar figures femenines referents al poble.
Un, per exemple, honora la figura de na Margarita Borràs, primera regidora dona del municipi. "Vull que valorin el que vaig fer com a dona, no per haver estat la primera. Han de valorar les persones pel que fan, no pel que són", diu la pròpia Borràs.
“És molt injust, les dones també són i han estat importants al nostre poble“
Els noms de Rita Melià, jutgessa de pau, o Loli Ametller, policia tutor del poble, també tenen ara el seu carrer. "És igual que siguis home o dona, l'important és que la feina estigui ben feta", diu Melià. "Que vegin per on has passat i el sacrifici que has fet fins arribar fins aquí, és molt important", afegeix Ametller.
"És molt injust, les dones també són importants al nostre món", diu Erick Valenzuela, alumne del CEIP Mare de Déu del Toro.