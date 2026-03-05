📺Lo más importante de Telerioja: 05/03/2026

Enlaces accesibilidad
Las bodegas riojanas miran con preocupación la amenaza de Donald Trump

Las bodegas riojanas miran con preocupación la amenaza de Donald Trump

Estados Unidos es es el principal importador de vino  embotellado de calidad del mundo y es un mercado de alto precio. Por lo que el temor a que se consuma este embargo comercial es mayúsculo pero confían en que impere la cordura y se acerquen posturas. Los aranceles ya en el vigor han hecho que las ventas desciendan un 8% en el último año. A cambio, comienza a irrumpir otro mercado potencial: Canadá.

En dos dos años el sistema de salud se ha tensionado. Hay 13 mil pacientes más y hace falta aumentar su capacidad

Este mismo mes se van a licitar las obras para ampliarlo. Se invertirán más de tres  millones de euros y se van a incorporar siete nuevas consultas, diez boxes de atención individual y más personal sanitario

No  habrá huelga en las residencias y centros de día de mayores de La Rioja

No habrá huelga en las residencias y centros de día de mayores de La Rioja

Patronal y sindicatos han alcanzado un acuerdo por lo que se desconvoca el paro que empezaba mañana. Contempla una subida salarial del 15% en tres años y una reducción progresiva de la jornada anual. Recoge también el incremento del valor de los nuevos trienios que se generen a partir de ahora.

Los templos religiosos se han convertido en paradas imprescindibles para muchos turistas

Los templos religiosos se han convertido en paradas imprescindibles para muchos turistas

 Las iglesias y monasterios adaptan sus horarios y recorridos porque también es un fuente de ingresos. En Logroño, la Concatedral de la Redonda se consolida como uno de los grandes reclamos, combinando espiritualidad, cultura y nuevas propuestas.

