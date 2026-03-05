📺Lo más importante de Telerioja: 05/03/2026
Las bodegas riojanas miran con preocupación la amenaza de Donald Trump
Estados Unidos es es el principal importador de vino embotellado de calidad del mundo y es un mercado de alto precio. Por lo que el temor a que se consuma este embargo comercial es mayúsculo pero confían en que impere la cordura y se acerquen posturas. Los aranceles ya en el vigor han hecho que las ventas desciendan un 8% en el último año. A cambio, comienza a irrumpir otro mercado potencial: Canadá.
En dos dos años el sistema de salud se ha tensionado. Hay 13.000 pacientes más y hace falta aumentar su capacidad
Este mismo mes se van a licitar las obras para ampliarlo. Se invertirán más de tres millones de euros y se van a incorporar siete nuevas consultas, diez boxes de atención individual y más personal sanitario
No habrá huelga en las residencias y centros de día de mayores de La Rioja
Patronal y sindicatos han alcanzado un acuerdo por lo que se desconvoca el paro que empezaba mañana. Contempla una subida salarial del 15% en tres años y una reducción progresiva de la jornada anual. Recoge también el incremento del valor de los nuevos trienios que se generen a partir de ahora.
Los templos religiosos se han convertido en paradas imprescindibles para muchos turistas
Las iglesias y monasterios adaptan sus horarios y recorridos porque también es un fuente de ingresos. En Logroño, la Concatedral de la Redonda se consolida como uno de los grandes reclamos, combinando espiritualidad, cultura y nuevas propuestas.