📺Lo más importante de Telerioja: 05/03/2026

Las bodegas riojanas miran con preocupación la amenaza de Donald Trump 00.57 min Las bodegas riojanas miran con preocupación la amenaza de Donald Trump Estados Unidos es es el principal importador de vino embotellado de calidad del mundo y es un mercado de alto precio. Por lo que el temor a que se consuma este embargo comercial es mayúsculo pero confían en que impere la cordura y se acerquen posturas. Los aranceles ya en el vigor han hecho que las ventas desciendan un 8% en el último año. A cambio, comienza a irrumpir otro mercado potencial: Canadá.

En dos dos años el sistema de salud se ha tensionado. Hay 13.000 pacientes más y hace falta aumentar su capacidad 00.35 min En dos dos años el sistema de salud se ha tensionado. Hay 13 mil pacientes más y hace falta aumentar su capacidad Este mismo mes se van a licitar las obras para ampliarlo. Se invertirán más de tres millones de euros y se van a incorporar siete nuevas consultas, diez boxes de atención individual y más personal sanitario

No habrá huelga en las residencias y centros de día de mayores de La Rioja 00.33 min No habrá huelga en las residencias y centros de día de mayores de La Rioja Patronal y sindicatos han alcanzado un acuerdo por lo que se desconvoca el paro que empezaba mañana. Contempla una subida salarial del 15% en tres años y una reducción progresiva de la jornada anual. Recoge también el incremento del valor de los nuevos trienios que se generen a partir de ahora.