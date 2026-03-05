AGAMA, el final de 70 anys d'història
- Amb AGAMA arribaren les munyidores elèctriques, la pasteurització i les plantes embotelladores
- Només cinc de cada 100 litres que se'n consumeixen a Mallorca són de producció local
Viatjam a la Mallorca de finals dels anys 50 del segle passat, a la Mallorca preturística. Un temps en què tenir vaques lleteres era sinònim de riquesa. És aquí on neix l'Associació General Agrària Mallorca, que seria arxiconeguda per les seves sigles.
Amb AGAMA arribaren les munyidores elèctriques, la pasteurització, les plantes embotelladores i, una marca acrònima que es convertiria a la Mallorca dels 60 en sinònim de llet. L'entrada a la Unió Europea cop fort. El mercat mallorquí s'omplí llet forana i més barata. Ja el 1990 els productors afrontaren la primera gran crisi.
Amb alts i baixos des dels anys 90, el grup Damm va comprar AGAMA el 2017, la darrera pròrroga fins ara. En aquests nou anys s'ha renovat les marques. La llet AGAMA i el popularíssim Laccao han tingut presència als punts de venda, però les lleis del mercat són tossudes. Produir llet a Mallorca és més car que dur-la del continent.
Només cinc de cada 100 litres que se'n consumeixen a Mallorca són de producció local. Xifres amb què posa Damm justifica el tancament anunciat. La pregunta que queda a l'aire és fins a quin punt l'equilibri cost/benefici ha de ser l'únic argument.