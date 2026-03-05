El 80% dels residents reben la notificació de desnonament
- La Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca els anima a quedar-s'hi, però l'Ajuntament diu que és una "irresponsabilitat"
- 170 de les 200 persones que malviuen a l'espai han rebut l'avís de desallotjament
Augmenta la tensió a l'antiga presó de Palma. Més del 80% de les persones que hi malviuen ja han rebut la notificació que han de partir. La Plataforma d'Afectats per les Hipoteques els anima a quedar-s'hi. L'Ajuntament ho considera una irresponsabilitat.
170 de les més de 200 persones que malviuen a l'antiga presó de Palma ja han rebut la notificació. Tenen els dies comptats per partir de forma voluntària. "Així no fem mal a ningú, què volen, que anem ocupant cases?", es demana Aurora, una de les residents.
“A ningú no li agrada viure a un lloc així“
Com ella, tots diuen no tenir alternatives. "A ningú li agrada viure a un lloc així, però aquí estem millor que no pas amb pluja al carrer", diu Loli, que fa quatre anys que viu a l'antiga presó de Palma.
La Plataforma d'Afectats per les Hipoteques els hi recomana no partir, el que ha estat condemnat per l'Ajuntament com irresponsable. "L'únic irresponsable és el Consistori: treuen 200 persones sense alternativa residencial", explica Àngela Pons, portaveu de la PAH.
La PAH recomana no partir
Per la seva banda, l'Ajuntament de Palma alerta del risc d'incendi que hi ha a l'espai i demana ajuda a Delegació del Govern ja que, asseguren, "65% dels ocupants estan en situació irregular". "Demanam ajuda per poder donar una resposta", explica Llorenç Bauzá, regidor de Seguretat Ciutadana.
De moment, aquestes ajudes no es concreten. La Xarxa per la Inclusió Social s'ha mostrat sorpresa per la manca de planificació. Fins i tot, l'Associació de Veïns, que fa anys que ho denunciava, temen ara un futur desallotjament judicial per la força.