Matilde de la Torre vuelve a descansar a su pueblo

La iniciativa surgió del Grupo de Danzas Virgen del Campo que la propia Matilde de la Torre fundó en 1924, junto con la Coral Voces Cántabras. Porque además de periodista, escritora y pedagoga, fue musicóloga, una de las precursoras de la recuperación del folclore cántabro. Ahora, tras años de trabajo, la Fundación Matilde de la Torre ha conseguido la autorización para exhumar sus restos del Panteón Español de Ciudad de México, donde se encuentran, y enterrarlos en Cabezón de la Sal, como era su voluntad.

Será un acto con marcado carácter popular, como explica la presidenta de la Fundación, Paz de la Cuesta, que encabeza la delegación que el 8 de marzo regresará a España con los restos mortales para su inhumación el 21 de marzo, cuatro días después de que se cumplan 80 años de su fallecimiento. No faltará, por supuesto, la música tradicional, y lo que, en la zona se conoce como "una buena gloria", recibir en casa a los asistentes y ofrecerles algo de comer y de beber.