La poda: una labor esencial para obtener vinos de calidad

En Villaseca, en pleno corazón de La Rioja Alta, ya es época de poda de los viñedos. Una labor artesanal que no puede hacer cualquiera. Una herramienta fundamental es la tijera eléctrica, que se debe utilizar con paciencia para obtener un vino de calidad.

El arte de la poda tiene varios objetivos. El primero de ellos es regenerar la cepa para quitar las enfermedades que pueda tener. También se busca airear el racimo para que el sol y el viento hagan su labor.

Un trabajo que se realiza entre diciembre y la primera semana de abril. Lo ideal es hacerlo en días sin excesivas inclemencias climáticas y según mejor convenga según el tipo de zona. En Villaseca, al tratarse de una región fría, procuran atrasar un poco este momento para poder librar las heladas.

Todo, para poder sacar adelante una producción de 17.000 botellas.