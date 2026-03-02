Lo más importante de Telerioja: 02/03/2026
El precio del combustible tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la fiebre del oro y la denuncia de los trabajadores de La Rioja Cuida, entre lo más destacado de nuestro informativo
La Rioja Cuida denuncia que más de 350 trabajadores sufren incumplimientos laborales
Hace año y medio la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, La Rioja Cuida, firmaba un nuevo convenio colectivo que beneficiaba a unos 360 trabajadores. Desde el comité de empresa denuncian incumplimientos laborales que bloquean los derechos de la plantilla .
La cotización del oro y plata se ha disparado en los últimos años
El oro siempre ha sido tradicionalmente un valor refugio en tiempos de crisis económica e incertidumbre. En los últimos años, su cotización se ha disparado, al igual que la de la plata. Esto ha animado a muchos a vender sus joyas y cuberterías antiguas. Hemos visitado un local dedicado a la compra de oro y plata. La Rioja tampoco se escapa de la denominada "fiebre del oro".
El ataque de Estados Unidos a Israel e Irán podría suponer la subida del precio de los combustibles
El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán también tiene su impacto en la economía mundial. El estrecho de Ormuz es un lugar clave para la seguridad energética mundial, porque por ahí pasan el 20% del petróleo y del gas que se consume en todo el mundo. Esta situación podría suponer a corto plazo la subida de los precios de los combustibles.