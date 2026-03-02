Lo más importante de Telerioja: 02/03/2026

La Rioja Cuida denuncia que más de 350 trabajadores sufren incumplimientos laborales Hace año y medio la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, La Rioja Cuida, firmaba un nuevo convenio colectivo que beneficiaba a unos 360 trabajadores. Desde el comité de empresa denuncian incumplimientos laborales que bloquean los derechos de la plantilla . 00.26 min La Rioja Cuida denuncia que más de 350 trabajadores sufren incumplimientos laborales

La cotización del oro y plata se ha disparado en los últimos años El oro siempre ha sido tradicionalmente un valor refugio en tiempos de crisis económica e incertidumbre. En los últimos años, su cotización se ha disparado, al igual que la de la plata. Esto ha animado a muchos a vender sus joyas y cuberterías antiguas. Hemos visitado un local dedicado a la compra de oro y plata. La Rioja tampoco se escapa de la denominada "fiebre del oro". 00.23 min La cotización del oro y plata se ha disparado en los últimos años