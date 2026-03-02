Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Lo más importante de Telerioja: 02/03/2026

El precio del combustible tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la fiebre del oro y la denuncia de los trabajadores de La Rioja Cuida, entre lo más destacado de nuestro informativo

Un mapa estilizado de La Rioja, con el contorno en blanco sobre un fondo azul oscuro, muestra el texto "TeleRioja" en el centro, destacando la identidad visual de la comunidad.
RTVE LA RIOJA

La Rioja Cuida denuncia que más de 350 trabajadores sufren incumplimientos laborales

Hace año y medio la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, La Rioja Cuida, firmaba un nuevo convenio colectivo que beneficiaba a unos 360 trabajadores. Desde el comité de empresa denuncian incumplimientos laborales que bloquean los derechos de la plantilla .

La Rioja Cuida denuncia que más de 350 trabajadores sufren incumplimientos laborales | Ver
La Rioja Cuida denuncia que más de 350 trabajadores sufren incumplimientos laborales

La cotización del oro y plata se ha disparado en los últimos años

El oro siempre ha sido tradicionalmente un valor refugio en tiempos de crisis económica e incertidumbre. En los últimos años, su cotización se ha disparado, al igual que la de la plata. Esto ha animado a muchos a vender sus joyas y cuberterías antiguas. Hemos visitado un local dedicado a la compra de oro y plata. La Rioja tampoco se escapa de la denominada "fiebre del oro".

La cotización del oro y plata se ha disparado en los últimos años. | Ver
La cotización del oro y plata se ha disparado en los últimos años

El ataque de Estados Unidos a Israel e Irán podría suponer la subida del precio de los combustibles

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán también tiene su impacto en la economía mundial. El estrecho de Ormuz es un lugar clave para la seguridad energética mundial, porque por ahí pasan el 20% del petróleo y del gas que se consume en todo el mundo. Esta situación podría suponer a corto plazo la subida de los precios de los combustibles.

El ataque de Estados Unidos a Israel e Irán podría suponer la subida del precio de los combustibles | Ver
El ataque de Estados Unidos a Israel e Irán podría suponer la subida del precio de los combustibles
Es noticia: