Conocer la producción del artista vasco Jesús Mari Lazkano es un aliciente para el público. Su último proyecto es 'Natura Fugit', un cortometraje de animación que se localiza en un lugar concreto: el glaciar Mer de Glace en el Mont Blanc, en Francia. Un escenario que es ejemplo del proceso de calentamiento global y desaparición de los glaciares.

'Natura Fugit', el complemento final a la exposición 'Horizonte' del Wúrth Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Por un lado, muestra la belleza de las imágenes y el proceso de creación artística y por el otro, muestra cómo se ha degradado el medio ambiente como consecuencia de nuestras propias acciones. Porque la gran pregunta es qué estamos haciendo nosotros para evitarlo.

Es una película de animación realizada fotograma a fotograma a mano. Cada fotograma está compuesto por dibujos de gran formato. La mayoría mide 90x150 centímetros, pero alguno llega a alcanzar los tres metros. Un trabajo muy laborioso según su autor, que permite que en estos formatos la propia cámara pueda moverse dentro del dibujo y generar el movimiento posterior.

'Natura Fugit', el complemento final a la exposición 'Horizonte' del Wúrth Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

El complemento final a la exposición ‘Horizonte’, que se ha podido contemplar durante este año en el museo Würth de Logroño.