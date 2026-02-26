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RTVE.es estrena el tráiler de 'Un hijo', una película de Nacho La Casa con Macarena García y Hugo Silva

  • Una historia basada en el éxito literario de Alejandro Palomas, que se verá en Málaga
  • Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 8 de mayo
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RTVE.es estrena el tráiler de 'Un hijo', una película de Nacho La Casa con Macarena García y Hugo Silva
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RTVE.es estrena el tráiler de 'Un hijo', una película de Nacho La casa que se basa en el éxito literario de Alejandro Palomas y que está protagonizado por Macarena García, Hugo Silva y el debutante Ian Cortegoso. Una historia que cuenta con la participación de RTVE, que se presentarán en el Festival de Málaga y que llegará a los cines el 8 de mayo.

Un hijo cuenta la historia de María (Macarena García), una psicóloga escolar sin experiencia, que intuye que tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al colegio (Ian Cortegoso) se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para descubrirlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, enfrentarse a la intransigencia de su padre (Hugo Silva).

En un puente con barandillas cubiertas de grafitis, un hombre con barba lleva a un niño pequeño sobre sus hombros. El hombre viste ropa deportiva y el niño una chaqueta a rayas.

Fotograma de 'Un hijo'

Nacho La Casa, productor y coguionista de Sevillanas de Brooklyn, productor de El plan y codirector de la película de animación Ozzy, debuta con Un hijo en el largometraje de ficción.

Juan R. Apolo firma el guion junto a Nacho La Casa a partir de la novela homónima de Alejandro Palomas, obra galardonada con un Premio Nacional de Literatura y traducida a más de 18 idiomas.

Un fotograma de la película muestra a una mujer y un niño sentados a una mesa. La mujer, con el pelo recogido, entrelaza su dedo meñique con el del niño, que lleva una camiseta de manga larga. En la mesa hay libros, un dibujo y un juguete.

Fotograma de 'Un hijo'

Protagonizada por la ganadora del Premio Goya Macarena García ('Blancanieves'), el nominado al Premio Goya Hugo Silva ('Un amor') y el debutante Ian Cortegoso, 'Un hijo' es una producción de Capitán Araña, Guion Alto, Veleta Films AIE y Vicinema.

La película cuenta con la participación de RTVE, Movistar+ y Canal Sur, con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Diputación Foral de Álava y el programa Europa Creativa MEDIA, y con financiación del ICO. Las ventas internacionales de 'Un hijo' corren a cargo de Filmax.

En un parque infantil, un niño con chaqueta roja y una niña con abrigo color camel interactúan. Ambos sonríen, con el niño mirando un papel y la niña observándolo a él. El entorno es al aire libre, con una estructura de juegos de madera y metal.

Fotograma de 'Un hijo'

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