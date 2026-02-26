RTVE.es estrena el tráiler de 'Un hijo', una película de Nacho La Casa con Macarena García y Hugo Silva

RTVE.es estrena el tráiler de 'Un hijo', una película de Nacho La casa que se basa en el éxito literario de Alejandro Palomas y que está protagonizado por Macarena García, Hugo Silva y el debutante Ian Cortegoso. Una historia que cuenta con la participación de RTVE, que se presentarán en el Festival de Málaga y que llegará a los cines el 8 de mayo.

Un hijo cuenta la historia de María (Macarena García), una psicóloga escolar sin experiencia, que intuye que tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al colegio (Ian Cortegoso) se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para descubrirlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, enfrentarse a la intransigencia de su padre (Hugo Silva).

Fotograma de 'Un hijo'

Nacho La Casa, productor y coguionista de Sevillanas de Brooklyn, productor de El plan y codirector de la película de animación Ozzy, debuta con Un hijo en el largometraje de ficción.

Juan R. Apolo firma el guion junto a Nacho La Casa a partir de la novela homónima de Alejandro Palomas, obra galardonada con un Premio Nacional de Literatura y traducida a más de 18 idiomas.

Fotograma de 'Un hijo'

Protagonizada por la ganadora del Premio Goya Macarena García ('Blancanieves'), el nominado al Premio Goya Hugo Silva ('Un amor') y el debutante Ian Cortegoso, 'Un hijo' es una producción de Capitán Araña, Guion Alto, Veleta Films AIE y Vicinema.

La película cuenta con la participación de RTVE, Movistar+ y Canal Sur, con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Diputación Foral de Álava y el programa Europa Creativa MEDIA, y con financiación del ICO. Las ventas internacionales de 'Un hijo' corren a cargo de Filmax.