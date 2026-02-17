El libro 'El Narco y el Nazi' gana la 31.ª edición del premio Bodegas Olarra- Café Bretón

Es un libro de no ficción con tintes de thriller que aborda la historia de cómo el narcotraficante más importante de Latinoamérica a finales de los 70, Roberto Suarez, se alía con Klaus Barbie, un criminal nazi que había sido un líder sanguinario en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, para financiar un golpe de estado y crear una narco dictadura.

La obra nace gracias al trabajo de David López Canales y el periodista de investigación alemán Christian Bergman. Años de entrevistas, pesquisas, viajes y muchas horas sin dormir para descubrir la verdad.

El libro, publicado por la editorial riojana Pepitas de Calabaza, ha sido el vencedor de la edición número 31 del premio literario Bodegas Olarra- Café Bretón.