El Museo de La Rioja acoge lo mejor del fotoperiodismo riojano

Saber estar en el momento exacto, hacer el encuadre preciso, y lograr que ese plano y no otro contenga los elementos necesarios para ofrecer información y al mismo tiempo tener impacto visual. Esos son los ingredientes de la receta para la fotografía perfecta, esa que han conseguido el ganador y los finalistas del certamen de este año.

‘El novillero Julio Méndez, tras ser volteado en Arnedo ‘ : la fotografía ganadora ‘El novillero Julio Méndez, tras ser volteado en Arnedo ‘: Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA La obra del fotógrafo Carmelo Betolanza es la vencedora de este año. En ella capturó el momento exacto en el que el torero era sacado en volandas de la plaza de toros de Arnedo tras ser herido. Según las propias palabras del creador, sus mejores instantáneas son las improvisadas, las que captura en ese preciso momento sin tener que planificarlas.

‘El triunfo del amor’ : segundo premio ‘El triunfo del amor’ Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA Hace solo dos meses de la boda que enamoró a la sociedad logroñesa. La de Carmen y Begoña, dos mujeres de 73 años que se casaron tras conocerse en la residencia de en la que vivían ambas. La fotografía de Justo Rodríguez muestra el instante en el que salen, ya casas, del enlace.