El Museo de La Rioja acoge lo mejor del fotoperiodismo riojano
- Los fotógrafos y cámaras de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión acaban de presentar una exposición que ya es un clásico: la que recoge las mejores instantáneas de fotoperiodismo del año pasado
- Se puede disfrutar en el Museo de La Rioja hasta el 15 de marzo
Saber estar en el momento exacto, hacer el encuadre preciso, y lograr que ese plano y no otro contenga los elementos necesarios para ofrecer información y al mismo tiempo tener impacto visual. Esos son los ingredientes de la receta para la fotografía perfecta, esa que han conseguido el ganador y los finalistas del certamen de este año.
‘El novillero Julio Méndez, tras ser volteado en Arnedo ‘ : la fotografía ganadora
La obra del fotógrafo Carmelo Betolanza es la vencedora de este año. En ella capturó el momento exacto en el que el torero era sacado en volandas de la plaza de toros de Arnedo tras ser herido. Según las propias palabras del creador, sus mejores instantáneas son las improvisadas, las que captura en ese preciso momento sin tener que planificarlas.
‘El triunfo del amor’ : segundo premio
Hace solo dos meses de la boda que enamoró a la sociedad logroñesa. La de Carmen y Begoña, dos mujeres de 73 años que se casaron tras conocerse en la residencia de en la que vivían ambas. La fotografía de Justo Rodríguez muestra el instante en el que salen, ya casas, del enlace.
‘Parte del cuadro’ : tercer premio
Su autor, Oscar Solórzano, se encontraba trabajando como informador grafico en una restauración de un cuadro en San Millán de la Cogolla y apareció una restauradora de UNIR a explicar el proceso. Decidió cerrar el encuadre para generar la ilusión óptica de que se encontraba dentro del cuadro que ella misma había restaurado.
Un balance de lo ocurrido en La Rioja durante los últimos doce meses a través de la fotografía.