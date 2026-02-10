La Rioja se pasa a la era digital con nuevos dispositivos de teleasistencia

En una comunidad como La Rioja cada vez más envejecida, la independencia va mucho más allá de únicamente permanecer en casa. Mantener rutinas diarias, salir y moverse con la confianza de que habrá una respuesta profesional ante cualquier imprevisto. A día de hoy, en la comunidad, existen 4.000 personas que se benefician del servicio de teleasistencia. Es un recurso esencial para las personas mayores, dependientes, y con discapacidad que también quieren seguir viviendo con autonomía y seguridad.

Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Todo gracias a unos nuevos terminales digitales que permitirán que las personas pueden acceder a estos servicios sin necesidad de contar con líneas fijas en su domicilio. Porque son unos relojes inteligentes que se pueden utilizar tanto fuera como dentro del hogar. Esta tecnología, además, es acompañada por otros dispositivos como detectores de humo, gas o caídas para hacer el servicio mucho más preventivo.

RTVE LA RIOJA

Unos dispositivos que se empezaron a renovar en diciembre, con casi medio millar de equipos.