RTVE.es estrena el tráiler de 'Caminando con el diablo', protagonizada por Tamar Novas y Marina Salas

RTVE.es estrena el tráiler de Caminando con el diablo, la ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena que reflexiona sobre el lado más oscuro del ser humano. Está protagonizada por Tamar Novas (Mar adentro, Los abrazos rotos) y Marina Salas (El Cover, Saben aquell), y completan el reparto Iván Marcos, Annick Weerts y Alban Petit. Se trata de un thriller rural ambientado en la España de los años ochenta. Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 6 de marzo.

"Para la producción de Caminando con el Diablo hemos contado con jefes de equipo de primera línea en todos los departamentos, entre otros el director de fotografía Javier García-Salmones (La infiltrada), el compositor Juanjo Javierre (Mañana es hoy) y los sonidistas Sergio Bürman y Pelayo Gutiérrez (ambos participaron en Dolor y gloria). Todos ellos han hecho crecer la película con su talento, pasión y experiencia", indican desde la productora La Canica Films.

Marina Salas y Alban Petit en 'Caminando con el diablo'. RTVE

Tamar Novas, ganador del Premio Goya a Mejor actor revelación por Mar adentro, llega a esta cinta como nominado al Goya 2026 en la categoría de Mejor actor de reparto por Rondallas. Al frente de la producción se encuentra Beatriz Bodegas, que consiguió el Goya a Mejor película por Tarde para la ira. Al igual que Novas, ha sido nominada en los Goya 2026 en la categoría de mejor cortometraje por Sexo a los 70, de Vanesa Romero.