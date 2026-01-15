Un centenar de niÃ±os busca un lugar de acogida en La Rioja

Más de cien niños buscan un lugar de acogida en La Rioja. Por eso es fundamental buscar familias que quieran dar el paso y recibir a algunos de estos menores en sus hogares. Y el acceso a la información necesaria es muy importante. Y en Logroño ofrecen esta asesoría de una forma muy especial: con un punto en forma de casa donde pueden acudir los interesados.

La iniciativa se llama Tu Hogar, Mi Refugio Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Una decisión, la de acoger a estos niños de forma temporal, que muchos grupos familiares ven con respeto. Pero es importante saber que cambia vidas, y no solo la de estos pequeños.

En este punto, ubicado en la confluencia entre Gran Vía y Daniel Trevijano, quien acuda recibirá los pasos a seguir de una forma muy especial: por medios de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas.

Ejemplos como el de Mónica y Eduardo pueden ayudar a otros futuribles padres a animarse. Gracias a ellos, dos niñas tienen un nuevo hogar. Animan a pedir información y a no a no tener miedo, porque muchos niños quieren sentirse queridos