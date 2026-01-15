Un centenar de niÃ±os busca un lugar de acogida en La Rioja
- Es fundamental buscar familias que quieran dar el paso y recibir a algunos de estos menores en sus hogares
- En Logroño ofrecen esta asesoría de una forma muy especial: con un punto en forma de casa
Más de cien niños buscan un lugar de acogida en La Rioja. Por eso es fundamental buscar familias que quieran dar el paso y recibir a algunos de estos menores en sus hogares. Y el acceso a la información necesaria es muy importante. Y en Logroño ofrecen esta asesoría de una forma muy especial: con un punto en forma de casa donde pueden acudir los interesados.
Una decisión, la de acoger a estos niños de forma temporal, que muchos grupos familiares ven con respeto. Pero es importante saber que cambia vidas, y no solo la de estos pequeños.
En este punto, ubicado en la confluencia entre Gran Vía y Daniel Trevijano, quien acuda recibirá los pasos a seguir de una forma muy especial: por medios de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas.
Ejemplos como el de Mónica y Eduardo pueden ayudar a otros futuribles padres a animarse. Gracias a ellos, dos niñas tienen un nuevo hogar. Animan a pedir información y a no a no tener miedo, porque muchos niños quieren sentirse queridos