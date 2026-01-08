Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz

  • Es la primera gran remodelación del Gobierno de Chivite desde que fue elegida en 2019
  • Asegura que el cambio "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno
La presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite, en un Pleno en el Parlamento navarro.
La presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite, en un Pleno en el Parlamento navarro. EFE/ Jesús Diges
RTVE.es

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.

Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.

La presidenta ha explicado en rueda de prensa que la remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.

(Habrá ampliación)

Es noticia: