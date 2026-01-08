La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz
- Es la primera gran remodelación del Gobierno de Chivite desde que fue elegida en 2019
- Asegura que el cambio "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno
RTVE.es
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.
Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.
La presidenta ha explicado en rueda de prensa que la remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.
(Habrá ampliación)