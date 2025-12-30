Un problema eléctrico obliga a suspender el tráfico ferroviario en el Eurotúnel entre Francia y Reino Unido

El Eurostar, el tren que conecta Francia y Reino Unido bajo las aguas del canal de la Mancha, ha suspendido "hasta nuevo aviso" las interconexiones debido a un fallo del sistema eléctrico que ya había provocado los primeros problemas este martes por la mañana.

La empresa, que lamenta el impacto de este problema en los "planes de viaje" de los usuarios del servicio, ha notificado la cancelación completa poco después de solicitar en un comunicado a los pasajeros que "aplazasen" sus reservas en previsión de que, aunque algunos trenes pudiesen seguir operando, sufriesen "graves retrasos y cancelaciones de última hora".

Asimismo, ha recomendado a los pasajeros que se mantengan informados puntualmente de estas incidencias. En la página web ya figuran todos los trenes previstos para este martes con la etiqueta de "cancelado".

El mensaje de Eurostar coincide con unas fechas especialmente señaladas y la incidencia trasciende a las conexiones directas entre Londres y París, ya que el tren también sirve de enlace con otras capitales europeas como Ámsterdam y Bruselas.

La red ya sufrió otro incidente a principios de agosto que implicó la cancelación de más de una decena de trenes. En ese momento, las compañías también atribuyeron la incidencia a un apagón registrado al norte de la capital francesa.