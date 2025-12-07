Trabajar sin jefes ya no es una utopía: numerosas empresas inician el camino de la autogestión

"Vinieron los nuevos dueños y dieron una charla. Fue ahí la primera vez que escuché lo de la autogestión". Julián Giménez, ingeniero, tardó un tiempo en confiar en que iba a funcionar lo que le proponían.

Los nuevos dueños querían cambiar toda la estructura organizativa de la empresa y él era un recién llegado a Indaero, una empresa dedicada a los sectores espacial, aeronáutico y médico, recién comprada por un fondo de inversión: Krisos. "Nosotros compramos empresas y hacemos la transformación para convertirlas en organizaciones que trabajan sin jefes”. Dunia Reverter, cofundadora de Krisos, conoce bien la misión de este fondo con vocación de hacer las empresas más horizontales, lo que implica escuchar el sentir de la plantilla desde antes de la adquisición de la compañía: “No compramos una empresa si los empleados no quieren, aunque el dueño quiera venderla". Una asamblea en la que participó toda la plantilla aprobó con un 80% de los votos el cambio que proponía Krisos en Indaero.

Julian recuerda que "hubo que tomar decisiones en materia de vacaciones, de flexibilidad horaria, con grupos que no tenían un rodaje en autogestión y hubo muchas horas de formaciones, de aprender a base de errores..., mucho trabajo".

Hoy, años después, siguen aprendiendo y “sigue habiendo cosas por hacer”, afirma Reverter: “una de las primeras cosas que llevamos a cabo fue el equilibrio salarial. Subimos los sueldos un 30% en los primeros seis meses".

El modelo 'teal' Rosario Ballesteros entró en Indaero con 23 años y lo primero que le dieron fue el libro de Frederick Laloux Reinventar las Organizaciones . Tenía un contrato en prácticas cuando se produjo la transformación: "Hubo muchas entrevistas y se crearon equipos de trabajo. Nada de lo que había en recursos humanos se mantuvo". El modelo de Frederick Laloux se asemeja al de un ser vivo. Toda la organización lo es y la plantilla actúa igual que las células de este ser vivo. Las organizaciones teal proponen tres principios: plenitud, las personas tienen que ser ellas mismas en todas sus dimensiones; autogestión, los equipos autogestionados asumen responsabilidades, toman decisiones, son la unidad básica de la estructura organizativa; y propósito evolutivo, el tercer principio, que viene a decir que para que todo funcione todas las personas tienen que conocer la estrategia del día a día, y sentir y responder con lo que está pasando siguiendo ese propósito. 09.34 min Para todos La 2 - Entrevista a Frederic Laloux "Una de las cosas más difíciles durante la transformación de Indaero fue la coincidencia con un cambio de convenio", nos comenta Rosario Ballesteros. "Llevamos la subida salarial y el cambio de convenio a una reunión general con el propósito de que todo el mundo consintiese, que todo el mundo estuviese de acuerdo y eso fue un gran trabajazo donde sobresalieron mucho los egos. Ahí vimos que esta parte es necesario trabajarla continuamente. Hay mucha gente que lo tiene trabajado pero, de vez en cuando, vuelve a salir".

Las cooperativas Mondragón En 1956, José María Arizmendiarrieta funda las cooperativas Mondragón influido por los ideales de la economía social y la doctrina social de la Iglesia. Años más tarde, el éxito de las cooperativas llevó a que la Corporación Mondragón fuera motivo de estudio en numerosas universidades que viajaban a la ciudad vasca para analizar el funcionamiento de las cooperativas. Hoy Mondragon, ahora sin acento, está formado por 70.000 personas en 38 países. Tiene 12 centros de investigación, una universidad con más 11.500 estudiantes, y más de 2000 personas dedicadas a las investigación. Y ha conseguido además una gran interconexión entre todos los centros del grupo con una cultura que los une. El concepto de 'auzolan' en el País Vasco se refiere al trabajo comunitario o vecinal, donde la gente se une para realizar tareas en beneficio de la comunidad, como la limpieza, reparación o construcción de espacios públicos. Es un concepto muy arraigado en la cultura vasca y que implica auto responsabilizarse de las cosas. Esta cultura se ve en los chocos gastronómicos, en la organización de las fiestas que no parte de las instituciones sino de las comisiones, de las cuadrillas, y de la ciudadanía. Hay expertos que consideran que el gran asentamiento de cooperativas en Euskadi se debe precisamente al arraigo del auzolan.