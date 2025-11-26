Delaporte denuncia una agresión sexual a su cantante durante un concierto

Delaporte, el dúo musical formado por la vocalista española Sandra Delaporte y el teclista italiano Sergi Salvi, ha denunciado que la cantante sufrió una agresión sexual durante el concierto que ofrecieron en la sala La Riviera de Madrid el pasado 21 de noviembre. En redes sociales, la banda ha detallado como, cuando Sandra Delaporte descendió para bailar con el público, un hombre le agarró la cabeza y le besó en la boca sin su consentimiento.

"Mientras Sandra bailaba en el pogo con el público, un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento" en "un acto de violencia sexual inaceptable. Sandra quedó en shock".

La banda ha mostrado su pesar y la importancia de denunciar "para proteger el espacio" que construye junto a su público en cada concierto. “Desde todo el equipo de Delaporte queremos denunciar la gravedad de estos hechos y dejar clara nuestra tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual. Ante situaciones así, se tomarán todas las medidas legales correspondientes”, han explicado.

En el comunicado explican cómo la cantante "siguió adelante hasta el final sin entender nada" y que "había tanta gente que no sabe quién fue". "Quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron. Ahora, días después lo hemos podido hablar juntxs y hemos decidido comunicarlo”.

Por último, "piden a sus seguidores que “ante cualquier situación de violencia, incomodidad o duda, aviséis inmediatamente al equipo de seguridad”.