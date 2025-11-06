El tiempo este jueves 6 de noviembre en España: tres comunidades en alerta naranja por lluvias y oleaje
- La Aemet prevé precipitaciones significativas en el nordeste y Baleares, así como rachas fuertes de viento en el Cantábrico
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves 6 de noviembre precipitaciones y tormentas en el nordeste peninsular y Baleares que pueden originar acumulaciones significativas. Además, habrá vientos fuertes con rachas muy intensas en el Cantábrico, que también podrían producirse puntualmente en Alborán y el litoral mediterráneo. El organismo meteorológico ha establecido avisos naranjas por lluvias y tormentas en el norte de Aragón y el noroeste de Cataluña; y también en la costa atlántica gallega por fuerte oleaje.
Según explica la agencia meteorológica, el paso de sistemas frontales unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte dejarán un día marcado por la inestabilidad en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos, salvo en el norte peninsular, sureste y archipiélagos. Por la tarde se espera una tendencia a que se abran cada vez más claros.
Las precipitaciones se producirán en la mayor parte del interior norte del territorio, aunque serán más abundantes en el tercio nordeste peninsular y Baleares durante la primera mitad del día, con probabilidad de que sean fuertes, puntualmente muy fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas; tendiendo a remitir por la tarde. Serán menos intensas en gran parte del centro peninsular en la primera mitad del día. También está previsto que nieve en el Pirineo a una cota por encima de 2.000 metros, bajando al entorno de los 1.500 metros.
Finalmente, está previsto que en Canarias predominen los cielos nubosos o con intervalos nubosos por la tarde, con precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.
Descenso acusado de las temperaturas
Este jueves 6 de noviembre, las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península y Canarias, notablemente en amplias zonas de la península e incluso de forma localmente extraordinaria en el interior sureste. Únicamente se mantendrán con pocos cambios en litorales del este y sureste peninsular.
Asimismo, se producirán heladas débiles en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en Pirineos.
Predominarán los vientos moderados de componente oeste en la Península y Baleares, exceptuando al principio cuando lo hará la componente este en el tercio nordeste peninsular y archipiélago balear. Es probable que se alcancen intervalos fuertes en el Estrecho y litorales atlánticos y cantábricos así como en el este de Alborán. También se esperan rachas muy fuertes en el propio entorno cantábrico, Pirineos, litoral gallego, Baleares y tercio este peninsular.