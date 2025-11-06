El tiempo este jueves 6 de noviembre en España: tres comunidades en alerta naranja por lluvias y oleaje

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves 6 de noviembre precipitaciones y tormentas en el nordeste peninsular y Baleares que pueden originar acumulaciones significativas. Además, habrá vientos fuertes con rachas muy intensas en el Cantábrico, que también podrían producirse puntualmente en Alborán y el litoral mediterráneo. El organismo meteorológico ha establecido avisos naranjas por lluvias y tormentas en el norte de Aragón y el noroeste de Cataluña; y también en la costa atlántica gallega por fuerte oleaje.

Según explica la agencia meteorológica, el paso de sistemas frontales unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte dejarán un día marcado por la inestabilidad en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos, salvo en el norte peninsular, sureste y archipiélagos. Por la tarde se espera una tendencia a que se abran cada vez más claros.

Las precipitaciones se producirán en la mayor parte del interior norte del territorio, aunque serán más abundantes en el tercio nordeste peninsular y Baleares durante la primera mitad del día, con probabilidad de que sean fuertes, puntualmente muy fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas; tendiendo a remitir por la tarde. Serán menos intensas en gran parte del centro peninsular en la primera mitad del día. También está previsto que nieve en el Pirineo a una cota por encima de 2.000 metros, bajando al entorno de los 1.500 metros.

Finalmente, está previsto que en Canarias predominen los cielos nubosos o con intervalos nubosos por la tarde, con precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.

Mapa con el pronóstico del tiempo para el jueves 6 de noviembre. RTVE.es