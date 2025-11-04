Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EE.UU y figura clave en la guerra contra Irak

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, ha fallecido este lunes 3 de noviembre a los 84 años de edad, según un comunicado emitido por su familia. Cheney, considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y que fue una figura clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak, murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según el comunicado.

Los historiadores presidenciales le consideran uno de los vicepresidentes más influyentes de la historia de EE. UU.. Un personaje clave en la invasión estadounidense de Irak en 2003. El republicano —excongresista de Wyoming y exsecretario de Defensa— ya era una figura importante en Washingtón cuando el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, lo eligió como su compañero de fórmula en la contienda presidencial del año 2000, que Bush ganó.

Entre 2001 y 2009, como vicepresidente, luchó por la expansión del poder de la presidencia, pues consideraba que este se había ido erosionando desde el escándalo Watergate, que obligó a su antiguo jefe, Richard Nixon, a dimitir. También amplió la influencia de la vicepresidencia al conformar un equipo de seguridad nacional que a menudo funcionaba como un centro de poder dentro de la administración.

Cheney fue un firme defensor de la invasión de Irak en 2003 y estuvo entre los funcionarios de la administración Bush que más advirtió sobre el peligro que suponía el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva de Irak. No se encontraron tales armas. Tuvo enfrentamientos con varios altos asesores de Bush, incluidos los secretarios de Estado Colin Powell y Condoleezza Rice, y defendió las técnicas de interrogatorio "reforzadas" de sospechosos de terrorismo, que incluían el ahogamiento simulado y la privación del sueño. Otros, incluyendo el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de EE. UU. y el relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, calificaron estas técnicas de "tortura".

01.38 min Se cumplen 20 años de la invasión de Irak

Su hija, Liz Cheney, también se convirtió en una influyente legisladora republicana, sirviendo en la Cámara de Representantes, pero perdiendo su escaño tras oponerse al presidente republicano Donald Trump y votar a favor de su destitución a raíz del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de sus partidarios. Su padre coincidió con ella y dijo que votaría por la candidata demócrata Kamala Harris en 2024.

"En los 248 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que represente una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump", ha dicho el hombre que durante mucho tiempo había sido un enemigo de la izquierda. Cheney padeció problemas cardíacos durante gran parte de su vida, sufriendo el primero de varios infartos a los 37 años. Recibió un trasplante de corazón en 2012.