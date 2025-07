Los bomberos realizaron más de 30 rescates cinco horas antes de que se enviara la alerta el día de la dana en Valencia

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia realizaron más de una treintena de rescates antes de las 15.00 horas del 29 de octubre de 2024, día que la dana inundó varias poblaciones de la Comunidad Valenciana y dejó 228 muertos. Esto supone que se llevaron a cabo decenas de rescates cinco horas antes de que se enviara la alerta a los móviles.

Entre las personas auxiliadas había menores, familias, conductores atrapados y mayores con movilidad reducida. Estos datos figuran en un informe firmado por el Inspector Jefe del Cuerpo de Bomberos del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia, Jorge Gil Blesa, elaborado a petición de la jueza que instruye la causa sobre la dana.

La magistrada solicitó a los bomberos información concreta sobre el momento en el que comenzaron los primeros rescates, su localización y cuántos se realizaron hasta las tres de la tarde, cuando todavía no se había enviado el mensaje de emergencia Es-Alert, que se activó horas más tarde, a las 20.11.

Las víctimas de la dana piden una auditoría

Por otra parte, las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre han pedido a la Diputación de Valencia una auditoría independiente y externa que permita "saber la verdad" de lo que ocurrió en la gestión de la tragedia y han pedido a los políticos que "se dejen de peleas" y se "unan" para recuperar cuanto antes las zonas afectadas.

Así lo han señalado en la séptima sesión de la Comisión de estudio de la Diputación sobre la gestión de la dana y para la recuperación de las comarcas afectadas, a la que han asistido también alcaldes de los municipios que sufrieron las inundaciones, que han recordado que los ayuntamientos fueron también "víctimas" de la catástrofe y han reclamado las obras que impidan otra tragedia de esta magnitud y ayudas para la "reconstrucción emocional" de los afectados.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha agradecido el tono de diálogo que se ha mantenido en la comisión -la primera en una institución pública que da voz a las víctimas- y ha reconocido que el pasado 29 de octubre "no todo salió como esperábamos" y "no se estuvo a la altura de lo que esperaba la gente". "Errores", ha dicho, que "se han de analizar no para señalar a un culpable sino para extraer conclusiones que sean útiles". "La autocrítica no es debilidad institucional es responsabilidad pública y por ello si desde esta Diputación se falló y alguien se consideró desatendido hemos de pedir disculpas", ha aseverado.