Natti Natasha estrena álbum después de cuatro años: "Si buscas el 'hit', te vas a desesperar"

Cuatro años pueden ser una legislatura, el lapso de tiempo entre los Juegos Olímpicos o de un mundial de fútbol. En este caso, han pasado cuatro años desde que la cantante Natti Natasha estrenó su último álbum. Ahora, la dominicana publica Natti Natasha en amargue, un proyecto de diez canciones donde la bachata es protagonista. Desamor, pasión y coqueteo donde el objetivo es que "cada quien se puede encontrar en diferentes canciones y en diferentes situaciones de su vida".

Natti ha llegado a España con una apretada agenda de promoción donde salta de entrevista en entrevista, siempre con buena vibra y una sonrisa.

En una industria musical donde muchos artistas tienden por buscar la fórmula para tener una canción exitosa (hit, en inglés), Natasha reconoce que forzar el triunfo no hará que llegue : "No hay que buscar el hit. No se puede planear. Si vas buscando el hit te vas a desconcentrar y a desesperar. Ejemplo: llevo cuatro años creando el disco y había momentos en los que me desesperaba , pero decía: ‘¿Qué vale más: hacerlo apresuradamente y que se pierda o hacerlo en un momento donde yo me sienta preparada para hacerlo?", confiesa.

"La inteligencia artificial es peligrosa, pero ayuda mucho"

En 2023, un usuario llamado FlowGPT, haciendo referencia al sistema de inteligencia artificial Chat GPT, creó una canción llamada nostalgIA donde utilizaba las voces de los artistas Bad Bunny, Bad Gyal y Justin Bieber a través de esta herramienta. El tema fue un completo éxito en redes, con más de tres millones de visualizaciones, hasta tal punto que, Bad Bunny rechazó públicamente el tema y el uso de la inteligencia artificial en la música y, sobre todo, sin el permiso del artista.

Durante estos años, los cantantes se han posicionado respecto al uso de la inteligencia artificial en la música, ahora, Natti Natasha da su punto de vista: "Es peligroso. Hay cosas que pueden hacer mucho daño, pero también es una herramienta que ayuda mucho. Respeto el trabajo y tiempo de cada quien dedica en el estudio. Hubiese sido más bacano si le hubiesen presentado la canción a Bad Bunny y la hubiese grabado. Es una herramienta que también ayuda porque te enseña en qué tonos te puedes ver bien. Me gustaría probarla para ver qué tal se escuchan las voces, tal vez alguna colaboración… Pero es peligroso", dice entre risas.

Más allá de la inteligencia artificial, Natti está encantada de haber trabajado con un artista de carne y hueso: Romeo Santos. Ambos participaron en el tema La mejor versión de mí: "Llevar un disco completo de bachata y que Romeo haya pensado en mí es impresionante. Tú misma te miras desde afuera y dices: You have to do this right! (¡Tienes que hacer esto bien!)", apunta.