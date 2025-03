Vicco juega con el pop electrónico para 'Bailar y llorar': "Después de 'Nochentera' sentí mucha presión"

"Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero, ven con quien quieras", así reza el estribillo que conquistó discotecas y chiringuitos en 2023: Nochentera. Dos años más tarde, la voz detrás del éxito, Vicco, continúa su camino en la música y, lejos de buscar el hit con su nuevo tema, pretende contar una historia de desamor a base de pop electrónico. Bailar y llorar ha llegado y el oyente está listo para escucharla.

Pop electrónico: melodía de una ruptura amorosa Bailar y llorar no se vende como un tema al uso que se encuentre perdido en la playlist de un DJ en una discoteca a las cinco de la mañana. Esta canción cuenta cómo lidiar con una ruptura mientras el pop baila entre lo electrónico y lo tradicional, un contraste sobre el que Vicco tiene una explicación: "Al mezclarlo con la electrónica, lo que hace es que sea más arriesgado en comparación con un pop conservador. Bailar y llorar es más heavy a nivel sonidos: más estridente, con más power, diría yo. Quitando el estribillo, que es donde más revienta y más fuerte es el tema, lo otro es muy poppy porque las baterías que se usan, por ejemplo, son más orgánicas. También hay partes más frágiles con el piano, entonces creo que hemos encontrado una mezcla muy buena para ir contando las diferentes intensidades de la canción". La cantante Vicco en una imagen promocional de su nuevo tema: 'Bailar y llorar'. Sony Music España

Bailar y llorar: ¿por qué este título? Bailar y reír, bailar y gritar... Uno puede sentir muchas emociones cuando mueve el esqueleto, pero en este caso, Vicco ha contado esta ruptura con el lema de Bailar y llorar. "Es sencillo: no había mejor título que describiera lo que quiero contar en la canción. Es como si me tocara un proceso de llorar porque cuento una ruptura, el proceso de superación, de poder vivir ese dolor real y no taparlo, pero que, de vez en cuando, tus amigas o amigos dicen: 'Hoy salimos', pero la emoción va contigo. Estás en la pista, de repente, ponen esa canción que te recuerda a algo y estás bailando y llorando, al mismo tiempo", apunta. ““

La industria musical actual: la búsqueda desesperada del hit La cantante Aitana ha estrenado su documental (Aitana: Metamorfosis) donde, en uno de los capítulos, habla sobre cómo su discográfica le exigía un hit, es decir, una canción que tuviese muchísima repercusión para la obertura de sus próximos conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. Aitana comentaba cómo esa presión influía negativamente a su proceso de composición hasta que tuvo que poner límites: "Si seguís pidiéndome un hit, no sacaré música este año", dijo la cantante. Finalmente, no publicó nuevos temas en 2024 debido, en parte, a esta presión. Preguntamos a Vicco sobre esta situación que viven los artistas, donde diferentes agentes externos (tanto discográficas como incluso parte del público) exigen que los artistas siempre traigan un material que revolucione la actualidad musical. Una tendencia cada vez más común en la industria sobre la que la cantante tiene una postura clara: "Yo creo que se busca. Sí, claro. Esto es un debate muy extenso. Estamos en la era del consumo rápido y del overbooking. Es normal que, uno como artista, busque en algún momento de su carrera hacer un hit porque quieres, como tener ese momento de atención, de hacerte eco. En mi caso, después Nochentera, sentía una presión, pero sé que cuando la hice no pensaba que iba a ser un hit". Vicco durante un concierto en el Movistar Arena, ubicado en Madrid, en 2023. Sergio Pérez / Archivo / EFE "Tú puedes hacer una canción, pero es la gente quien la convierte en hit. Evidentemente, hay trucos: lo más sencillo es lo que más funciona para público, cierto tipo de melodías. Quiero que esta sea una canción que me guste y que me sienta orgullosa de escuchar en unos años. Y si hago un hit bien y, si no, pues también".

"Llevo el pop en las venas" La cantante se sorprende cuando le digo que nunca he bailado y llorado a la vez, no obstante, ella confiesa que sí lo ha hecho alguna vez: "Puede ser que alguna vez, hace mucho. Recuerdo momentos de una canción que me encanta, pero me recuerda a x persona. Y ahí es cuando aparecen dos sentimientos encontrados", confiesa. Vicco: "Yo sabía que quería dedicarme a la música" Patri Campos Su carrera va en ascendencia y ya ha saboreado el éxito. Confiesa no tener a un referente de la música exactamente: "Yo escucho música muy pequeñita, entonces siempre voy como una esponja, quedándome con los sonidos que me gustan. Llevo el pop en las venas, pero no he tenido una referencia [musical] muy clara. Me gusta ir con el papel en blanco. Construir sin pensarlo previamente, sino desde lo que surja naturalmente en la sesión".

"Queríamos contar una historia frágil y dura" Los artistas suelen tener una idea sobre cómo quieren que sea la canción antes de grabarla, sin embargo, la producción puede provocar grandes cambios y que el resultado sea diferente a lo que se preveía. "Fuimos como construyendo la canción por días salteados, pero sí que la idea la teníamos clara desde el principio", señala. La cantante Vicco en una imagen promocional de 'Bailar y llorar', su nuevo tema. Sony Music España "Esta canción la compusimos hace un año, en enero de 2024, y lo primero que hicimos fueron los acordes del principio. Ya sabíamos que queríamos que fuera electrónica e hicimos hasta el estribillo", apunta Vicco. "Queríamos como contar una historia frágil y dura pero con un vestido festivo, un vestido de seda, como queriendo juntar los dos conceptos. Bailar y llorar de picos emocionales, de pop electrónica. O sea, como que todo lo musical y artístico tuviera su gracia", confiesa.