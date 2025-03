No es una ballena comiéndose a un grupo de personas que iba en un yate, es un vídeo generado con IA

Comparten en redes sociales un vídeo que muestra a una ballena en el mar comiéndose un yate con varias personas en su interior junto a mensajes que presentan la grabación como si fuera real. Es falso. Son imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).

“Una ballena se comió un yate entero”, leemos en un mensaje en inglés compartido más de 6.000 veces en X desde el 27 de febrero. El texto adjunta una grabación de 11 segundos que muestra a una ballena en el mar devorando una embarcación con personas en su interior mientras otro grupo graba lo ocurrido.

Este vídeo de una ballena comiéndose un yate no es real, está generado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado uno de los frames del vídeo que circula en redes con la herramienta de detección de contenidos falsos Decopy.ai. La plataforma concluye que, con un 90% de probabilidad, el contenido es falso.

Además, hemos observado varias características que denotan la naturaleza alterada del vídeo. Es el caso de las personas a bordo del navío que, en los primeros segundos de la grabación, comienzan a transformarse y cambiar su aspecto conforme son engullidas por la ballena. Entre los segundos 0:06 y 0:07 podemos apreciar que la mano de la persona que sujeta el teléfono móvil para grabar presenta una forma anómala. Además, el dispositivo móvil cambia de forma y tamaño según avanza el vídeo. Tal y como te explicamos en VerificaRTVE, estos son errores característicos de los contenidos generados con IA.

A través de una búsqueda inversa hemos localizado el origen de la publicación en un post de Instagram con fecha 26 de febrero. Al observar el perfil del usuario que compartió el vídeo, encontramos varias publicaciones que captan el avistamiento y captura de diversos animales marinos que comparten la misma naturaleza y características, algunos de ellos se difunden junto a etiquetas donde aparecen las letras “ai”, haciendo referencia al término inteligencia artificial en inglés (1, 2). Este vídeo se difunde días después de que trascendiera una grabación en la que una ballena se traga y escupe a un deportista en kayak en la Patagonia.

No es la foto ganadora del Premio National Geographic, es IA

También han difundido en los últimos días una fotografía en redes sociales que muestra una abeja en pleno vuelo. La imagen la adjunta una publicación compartida más de 3.000 veces en X desde el 24 de febrero junto al siguiente texto: “Fotografía del año ganadora del Premio National Geographic”. Es falso. Se trata de una imagen generada con inteligencia artificial.

Mensaje que difunde la imagen generada con IA como si fuera real VerificaRTVE

En VerificaRTVE hemos consultado la lista de ganadores a fotografías del año de National Geographic en la edición de 2024 y no hemos encontrado la imagen de la abeja que difunden en redes. A través un análisis con la herramienta de detección de contenidos falsos Hive comprobamos que, con un 89,9% de probabilidad, se trata de un contenido generado con inteligencia artificial. Otro análisis en la plataforma Ai or Not también delata la foto como “probablemente generada por IA”.

Resultados del análisis en HIVE de la foto que difunden en redes sociales VerificaRTVE

En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros contenidos generados con inteligencia artificial que en redes sociales se presentan como si fueran reales. Es el caso de estas imágenes de crías de animales que están creadas con IA.