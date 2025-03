La Fiscalía rumana abre una investigación contra Calin Georgescu, candidato ultranacionalista a la presidencia

La Fiscalía ha abierto una investigación contra el político ultranacionalista Calin Georgescu por posibles irregularidades en el proceso electoral. Georgescu ganó por sorpresa la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía en 2024, que posteriormente fueron anuladas. Este miércoles ha sido interceptado por la Policía en la capital, Bucarest, y llevado, por orden judicial, ante la Fiscalía General.

Su equipo ha informado a través de redes sociales sobre la acción policial y ha destacado que se produjo justo cuando el excandidato tenía previsto presentar su nueva candidatura a la jefatura del Estado.

"Georgescu iba a presentar su nueva candidatura a la presidencia (...) ¡Hace unos 30 minutos la Policía lo ha detenido! ¿Dónde está la democracia, dónde están los socios que deben defenderla?", ha escrito el equipo de Georgescu en Facebook.

Apoyo a Georgescu ante la Fiscalía

Tras conocerse su detención, el líder del ultranacionalista partido Alianza para la Unión de Rumanos (AUR), George Simion, se ha trasladado junto a otros diputados correligionarios a la sede de la Fiscalía para manifestar su apoyo a Georgescu.

"Impedir al señor Georgescu presentar su candidatura no es normal. Es un abuso del Estado totalitario. Estamos aquí con todos los parlamentarios de la AUR, venimos a supervisar y observar que no se viole ninguna ley y que no se detenga y luego se arreste a ningún hombre inocente", ha declarado Simion ante la prensa delante de la Fiscalía.

Alrededor de 100 partidarios de Georgescu se han reunido en protesta frente a la sede de los fiscales en Bucarest al grito de "unidad nacional", junto con miembros ultranacionalistas del Parlamento.