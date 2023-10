La guerra de Ucrania es un golpe a la población que vive hoy en el país, pero también para las próximas generaciones y para su futuro demográfico.

El 1 de enero de 2022, a menos de dos meses de la invasión rusa, la población estimada era de casi 41 millones de personas, según Eurostat, aunque los censos y las cifras asociadas no son totalmente fiables. Hoy es aún más difícil saber cuál es la población total de Ucrania, que puede estar cerca de en torno a los 35 millones.

Las proyecciones de evolución futura, que tienen en cuenta fertilidad, natalidad, mortalidad y migración, apuntan, en el mejor de los casos, a que Ucrania será un país envejecido y con menos población durante varias décadas, lo que puede suponer un problema para la reconstrucción y para el desarrollo económico y social.

Anastasia Zabiyaka tiene 32 años y lleva 18 en España. Tras la independencia, las condiciones económicas forzaron a sus padres a emigrar, primero a Israel y, tras un periodo de regreso en 2000-2005, a España. Visita una vez al año su país de origen, y le gustaría "vivir allí una temporada larga", aunque no se plantea establecerse definitivamente y formar una familia. "Allí la gente se casa joven, a mi edad normalmente tienen 2 o 3 hijos", asegura.

"No salí por desesperación, sino por cambiar mi entorno, por razones personales, salir de la zona de confort. Pero no lo veía como una decisión perpetua", explica a RTVE.es, aunque reconoce que ya detectaba "el riesgo de una guerra a gran escala".

Anna Korbut, de 38 años , vino a España en 2019, tras un año en Londres. Sus motivos no fueron económicos, sino personales (su cónyuge es español, y tienen una hija de dos años). Periodista y analista de medios, desde el comienzo de la invasión visita su país cada dos meses, y se considera más "expatriada" que "emigrante".

La guerra, un golpe a la población

Todas la guerras suponen un descenso de población y de esperanza de vida. El efecto en el caso ucraniano es difícil de medir, por la poca fiabilidad de los datos.

Según la ONU, hasta el 24 de septiembre habían muerto 9.701 civiles, aunque el número real es "considerablemente más alto".

Las bajas militares se mantienen en secreto, y solo pueden inferirse de estimaciones externas. Según el diario The New York Times, que cita fuentes anónimas de la administración estadounidense, en agosto habían muerto cerca de 70.000 soldados.

A esto hay que sumar el número de refugiados, 6.197.200 según la última actualización del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La mayoría se encuentran en Rusia, Alemania y Polonia, y en su mayor parte son mujeres y niños: al comienzo del conflicto, Ucrania prohibió la salida de los hombres, para enviarlos al frente.

"Si comparamos el año en curso con el periodo análogo anterior a la guerra en 2021, la reducción en el número de nacimientos es de aproximadamente el 28 %. La guerra a gran escala indudablemente daña la mortalidad y la salud de la población", confirma a RTVE.es, vía correo electrónico, Irina Kurylo, jefa del departamento de Proceso y Políticas Demográficas en el Instituto Ptouja para Estudios Demográficos y Sociales de Ucrania.

Kurylo explica que la guerra ha influido no tanto en las "orientaciones reproductivas" de los ucranianos, como en "las condiciones para su realización, creando riesgos de seguridad y complicando la situación económica".

“En muchos casos, posponen tener hijos hasta que la guerra termine. Otros eligen ser padres, ya que los tiempos mejores puede que no estén próximos“

"En muchos casos, posponen tener hijos (especialmente el segundo o tercer niño) hasta que la guerra termine. Otros, por el contrario, eligen ser padres y no lo retrasan, ya que los tiempos mejores puede que no estén próximos. Algunos deciden tener descendencia ahora, por temor a perder a su pareja o la capacidad para tener hijos durante la guerra. La experiencia previa de la pérdida durante el embarazo o la pérdida de un hijo puede ser otro argumento para no posponerlo", explica la demógrafa.

"En mi entorno personal, la gente sigue formando familias y teniendo hijos", relata Anastasia Zabiyaka, que tiene familia en Svitlovodsk y Kremenchuk, en el centro-este de Ucrania, y en Kiev. "Hay gente que tiene la posibilidad de salir y no lo hace. Dentro de la anormalidad, la gente intenta hacer vida normal", añade.