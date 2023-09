El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que el referéndum que exigen los independentistas catalanes como requisito para investir al socialista Pedro Sánchez es "un cebo" para no hablar de amnistía. En el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, Feijóo ha asegurado que el independentismo "no tiene prisa" y que lo que está encima de la mesa en las negociaciones no es la consulta, sino la amnistía, pero la usan como "cebo" para poder decir que les han dicho que "no" a lo primero y "sí" a lo segundo.

Durante su ponencia, ha vuelto a criticar el "mutismo" sobre este tema "frente a los argumentos" y ha defendido que el debate de investidura "ha merecido la pena" porque ha quedado "retratado" lo que se dice y "lo que se calla". Sánchez no se ha pronunicado sobre la resolución aprobada este viernes por el independentismo catalán con las exigencias para apoyarle en su hipotética investidura -que incluyen referéndum y amnistía-, y evitó dar la réplica a Feijóo en el pleno pese al desafío del 'popular'.

Feijóo ha defendido que el debate de investidura no fue un acto "fallido, sino "esclarecedor" y que no ha logrado ser investido presidente del Gobierno "por tres votos" -la Mesa del Congreso declaró nulo el de un diputado de Junts que se equivocó, por lo que oficialmente serían cuatro-.

“Estoy muy orgulloso de no ser presidente por ahora“

En este sentido, se ha mostrado "muy orgulloso de no ser presidente por ahora" porque, añade, no ha cedido "a ningún chantaje". "Hablé en el Congreso libre de hipotecas, sin callar ninguna de mis intenciones ni ofrecer lo que no puedo ofrecer, porque yo no tengo competencias para ofrecer una amnistía", ha explicado.

Culpa al PSOE de su "cambio" frente a los independentistas Para el líder de los 'populares' el clima político actual es "tirante" y lo achaca fundamentalmente al "cambio" que se produce en la dirección del PSOE: "Eso es lo que ha alterado la situación política". Ha considerado que no se puede "echar la culpa" al independentismo de lo que siempre han defendido, pues ellos "no han engañado a nadie". Lo que ha cambiado, a su parecer, es "la respuesta del PSOE a sus exigencias" y eso, añade, no es "convivencia" sino "conveniencia". "El pilar de la democracia es hoy un partido dócil, sometido a un liderazgo hiperpersonalisa", ha lamentado. Desde el PP consideran que si Sánchez está "fabricando" una amnistía, debería rendir cuentas al comité ejecutivo de su partido, al grupo parlamentario y a sus electores. "Aquí nadie sabe, y los que saben, se callan", ha asegurado Feijóo, que ha acusado al PSOE de "tirar por la borda" el legado de hombres como Felipe González o Alfonso Guerra, dos personalidades socialistas a las que "no se atreverán" a echar.