La ley de bienestar animal entra en vigor este viernes 29 de septiembre, rodeada de bulos y desinformación. Te explicamos con detalle las obligaciones, prohibiciones y sanciones de esta norma, que nace a medias.

Mensajes en redes sociales aseguran que el seguro de responsabilidad civil para perros será obligatorio desde el 29 de septiembre por la entrada en vigor de la ley. No es cierto. La norma sí entra en vigor pero la obligación de tener un seguro para perros y la de realizar un curso de formación no se aplicarán hasta que el Gobierno apruebe el reglamento que desarrolla estos preceptos. El Ejecutivo no ha podido ratificar dicho reglamento por encontrarse en funciones desde la celebración de las elecciones generales del 23 de julio. En VerificaRTVE te explicamos en qué situación queda la ley a partir de su entrada en vigor.

“El 29 de septiembre obligatorio el seguro para los perros”, leemos en un mensaje publicado en la red social X el 20 de septiembre. “Ya le he cogido el seguro de RC a Blacky adaptado a la nueva norma”, afirma otro internauta en la misma red social, antes de lanzar un recordatorio: “No os olvidéis que es obligatorio desde el 29 de septiembre”. Otros mensajes de redes difunden la misma idea de que el seguro de responsabilidad civil para perros se convierte en obligatorio desde el 29 de septiembre por la entrada en vigor de la ley de bienestar animal.

La obligación estatal del seguro para perro y el curso aún no puede aplicarse La ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece en su artículo 30 dos obligaciones en relación a la tenencia de perros. La primera expone que las personas que opten a ser titulares de perros “deberán acreditar la realización de un curso de formación” que será “gratuito”. La segunda hace referencia a la contratación de un “seguro de responsabilidad civil por daños a terceros” que tendrá que estar en vigor “durante toda la vida del animal”. Los mensajes de redes que aseguran que estos dos puntos serán de obligado cumplimiento a partir del 29 de septiembre son erróneos. La Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha aclarado en un comunicado que la aplicación de estos preceptos de la ley depende de un reglamento que no está aprobado. En su escrito, expone que el seguro de responsabilidad civil, el curso de tenencia responsable y el listado positivo de animales “requieren de desarrollo reglamentario”. Desde el departamento que dirige Ione Belarra aclaran a VerificaRTVE que “cualquier cuestión que necesite un desarrollo reglamentario no va a entrar en vigor de manera inmediata el próximo 29 de septiembre”. Explican que “se pospone la entrada en vigor de estos artículos al momento en el que se apruebe” este reglamento. Mensajes en redes sociales que difunden la falsa idea de que a partir del 29 de septiembre es obligatorio el seguro para perros. VerificaRTVE Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguran que el reglamento de la ley de bienestar animal “está prácticamente desarrollado” pero señalan que “es necesario establecer un gobierno con las atribuciones para poder aprobar un real decreto de esta magnitud”. “Ahora mismo en funciones no podemos aprobar un real decreto normativo”, subrayan. Las facultades de un ejecutivo en funciones están contempladas en la Ley del Gobierno. El artículo 21 de esta norma establece que un gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos” y que tendrá que abstenerse de adoptar cualquier otra medida, salvo "casos de urgencia" o "por razones de interés general". "La ley de bienestar animal no ha sido la única medida legislativa que se ha visto afectada por la circunstancia de que el Gobierno está en funciones desde las elecciones generales. Lo mismo ha ocurrido con medidas como la implantación de la nueva EBAU o la presentación de un proyecto de ley que modifique la actual ley del deporte porque “esta decisión se debe a que la aprobación de la norma excedería las competencias de un gobierno en funciones”. En la semana en que entra en vigor de la ley de bienestar animal, en redes sociales y en páginas de Internet siguen circulando mensajes que difunden la idea errónea de que para cumplir con la norma hay que contratar de manera obligatoria un seguro de responsabilidad civil para perros. "Cumple con la nueva Ley de Bienestar Animal y protege a tu mascota", señala un portal que anima a los internautas a calcular el precio del seguro para contratarlo. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado la "falta de claridad" en torno al seguro para perros y ha solicitado que "el futuro reglamento se concrete cuanto antes".