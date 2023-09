El papa Francisco ha abogado este sábado por una acogida justa de los migrantes en Europa, facilitando la entrada de estas personas por vías legales, y ha rechazado la propaganda alarmista sobre la realidad de la inmigración.

"Las palabras invasión y emergencia alimentan los temores de la gente y los puertos se cierran, pero quien se juega la vida en el mar no invade, busca acogida, busca vida", ha dicho el pontífice durante una misa celebrada en el Velódromo de Marsella, en el sur de Francia, ante unas 50.000 personas y a la que ha asistido el presidente francés, Emmanuel Macron, en el último acto de su visita de poco más de 24 horas a esta ciudad.

Francisco ha apelado a la responsabilidad europea y ha reiterado su petición de no encerrarse en la indiferencia ante el drama de la migración. "Los que se refugian con nosotros no deben ser vistos como una carga que hay que llevar, sino como dones", ha subrayado.

"Hay un grito de dolor que resuena sobre todo, y que está convirtiendo el Mare Nostrum en Mare Mortum, el Mediterráneo de la cuna de la civilización a la tumba de la dignidad. Es el grito ahogado de los hermanos y hermanas migrantes", ha dicho el papa, sentado en un sillón blanco en el centro del escenario instalado en el Palais du Pharo de Marsella.

Este llamamiento ha ido acompañado de la denuncia de las "campañas alarmistas", de la "retórica fundamentalista" y de los "nacionalismos anticuados y beligerantes que quieren hacer menguar el sueño de la comunidad de naciones". El Mediterráneo es un "espejo del mundo" y "lleva en sí mismo una vocación global de fraternidad, único camino para prevenir y superar los conflictos", según las palabras del papa.

Gran expectación en las calles

Francisco llegó este viernes a la ciudad portuaria para participar en los Encuentros Mediterráneos, un evento en el que se han dado cita 60 obispos y jóvenes de países de la cuenca mediterránea, pero la Iglesia local había insistido para que Francisco celebrase misa en este país, altamente secularizado, por lo que finalmente se añadió un día a la visita.

El papa se dirigió en papamóvil al estadio entre el entusiasmo de los marselleses que se echaron a las calles a recibirlo y, según las autoridades locales citadas por el Vaticano, fueron cerca de 100.000 personas las que esperaron el paso del pontífice argentino recorriendo la avenida que llevaba al lugar de la misa.

Al evento religioso, celebrado en el estadio del equipo de fútbol del Olympique de Marsella, asistió Macron, lo que le valió algunas críticas y la presidencia tuvo que precisar que "no se violaban los principios de laicidad de la República", en un momento además en el que el Gobierno acaba de prohibir las abayas en las escuelas públicas por tratarse de un signo religioso que identifica a las mujeres musulmanas.

La defensa de la laicidad "no excluye que la República tenga relaciones con todos los cultos, incluido el culto católico", respondieron desde el Elíseo, antes de recalcar que Macron "asiste a la misa pero no participa como creyente o al nivel religioso, no es para nada la misma cosa que ir a comulgar, por ejemplo".

Además, recordaron, Macron ya ha acudido a otras misas en el pasado, como la del funeral del expresidente Jacques Chirac en 2019, así como a sinagogas y a actos por el ramadán. En 1980, a la misa celebrada por Juan Pablo II en la explanada de Notre Dame en París, asistió el entonces presidente francés, Valéry Giscard d'Estaing..