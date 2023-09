La dedicación y entrega de los que cuidan a un enfermo con alzhéimer: "Te desgasta mucho"

“En el momento que te comunican que tu madre tiene la enfermedad, te cambia la vida”, cuenta Narcisa Suárez. Su madre tiene 80 años y le diagnosticaron alzhéimer hace 10, pero la realidad la vive, día a día, atendiendo de sus cuidados: “Es un trabajo muy tedioso, te desgasta mucho”, sostiene.

Junto a sus hermanos y dos cuidadoras, se encarga de lavarla, cambiarle los pañales, darle de comer y asegurarse de que siempre está hidratada. Al igual que ella, José Antonio Motril también se turna con sus familiares para atender a su madre con alzhéimer, en concreto, cada tres meses se tiene que trasladar uno de ellos a su casa con su familia para hacerse cargo de sus cuidados.

El alzhéimer es una enfermedad que afecta a 1.200.000 personas en España, una cifra que las asociaciones elevan hasta los 5.000.000 al contabilizar a las familias. En el Día Mundial del Alzhéimer, las asociaciones reivindican más innovación e investigación para que se puedan realizar diagnósticos tempranos de la enfermedad, y más conciencia social, entre otras cuestiones.

Por ello, desde la Confederación forman a los familiares y a las personas que no disponen de ningún conocimiento para que puedan dedicarse a atender y cuidar a los pacientes de la enfermedad. La formación la realizan a nivel nacional y también en zonas rurales desprotegidas que no disponen de los mismos servicios que las grandes áreas urbanas

Esto le sucede a Blanca Solera, ella trabaja de camarera, y tanto ella como su hermano y su madre les resulta bastante complicado compaginar sus trabajos con cuidar a su padre de 63 años, que no puede estar nunca solo en casa. " No puedes tener una vida normal que no sea dedicarte a él" , argumenta.

La frustración del cuidador

Las personas que conviven con personas con alzhéimer a menudo sienten impotencia y frustración. “Se viven procesos muy duros para el cuidador, mi abuelo no aceptaba que mi abuela tuviera alzhéimer y que fuera una persona que no estuviera en este mundo”, relata Marc PerePascual a RTVE.es.

Esta enfermedad va progresando poco a poco y los familiares van experimentando que el enfermo ya no es la persona que era. “Mi madre ya no está ahí, se fue, ya no es la persona que era. No se comunica, tenemos que intuir lo que necesita”, explica Narcisa Suárez.

Luisa Payá lleva casada con su marido 50 años y ahora que tiene la enfermedad intenta exprimir el jugo al limón y aprovechar todos los buenos momentos que le quedan con él hasta que no le reconozca.

La abuela de Marc Pere Pascual no reconoce a sus hijos ni a sus nietos, pero cuando su abuelo le pregunta: '¿Me quieres?’, ella le dice: ‘Sí, y mucho’ y sonríe. Lleva siete años con alzhéimer y ahora está en una residencia porque se encuentra en una etapa muy avanzada de la enfermedad y su abuelo ya no puede hacerse cargo de su ella como lo hacía antes.