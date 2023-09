Puigdemont advierte al Gobierno de que el paso con el catalán en la UE "no es suficiente"

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este martes al Gobierno de que priorizar el catalán como lengua oficial en Europa sobre el gallego y el euskera "no es suficiente" y debe aprovechar la "oportunidad" para seguir acercando posturas con su partido.

El eurodiputado fugado de la justicia española desde 2017 ha afirmado desde Bruselas que "la puesta en marcha del proceso no es suficiente y el Estado español lo sabe". "Sabe que tiene trabajo pendiente y lo tiene que hacer con diligencia sin perder el tiempo porque la oportunidad es precisamente ahora. Estaremos muy atentos. El camino para conseguirlo debería ser irreversible sin tener que esperar demasiado porque ya hemos esperado lo suficiente", ha expresado Puigdemont.

Sin embargo, el líder soberanista ha valorado la propuesta a pesar de criticarla. "Es cierto que nunca habíamos llegado tan lejos y nunca antes tantos países de la UE se habían mostrado favorables, ningún Estado haya vetado la propuesta, es buena noticia, pero no es suficiente", ha incidido.

“Avui hem comprovat que Espanya no es fa escoltar a Europa tant com afirmava @sanchezcastejon . És cert però, que mai havíem arribat tan lluny i mai abans tants països de la UE s'havien mostrat favorables, i els ho vull agrair. Que cap Estat hagi vetat la proposta és bona… pic.twitter.com/o0ECOmPLeW “

Además, Puigdemont ha asegurado este martes que "se ha comprobado que España no se hace escuchar en Europa tanto como afirmaba Pedro Sánchez".

El PNV considera decepcionante la decisión del Gobierno

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que es "decepcionante" que el Gobierno en funciones haya decidido desplegar antes el uso del catalán que el del euskera y el gallego si la UE aprueba las respectivas oficialidades, y ha advertido de que eso "no ayuda" para su apoyo al PSOE para la investidura.

"No sé si afectará a la investidura negativamente, pero, desde luego, ayudar no va a ayudar en absoluto", ha subrayado Esteban en declaraciones a la prensa en el Congreso.

Al ser repreguntado sobre si esa decisión anunciada unas horas antes en Bruselas por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, puede llegar a frustrar que el PNV vote a favor de una investidura de Pedro Sánchez, ha reiterado: "No sé si esto dificulta, pero desde luego no ayuda".

Esteban ha explicado que "es una mala noticia" y que "en Euskadi no se entiende", porque "el uso, la promoción y la protección de una lengua no se basa o no se debería basar en el número de hablantes, porque si fuera así con el inglés y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que en ningún momento se ha "priorizado según el número de hablantes" y que "lo logrado hoy es muy importante y relevante tanto en el Congreso como en Europa".

Los países de la Unión Europea han aplazado este martes la decisión sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, como había pedido el Gobierno español hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

Esta decisión tiene lugar por las "dudas" expresadas por algunos estados por tratarse de tres lenguas a la vez, España ha planteado "priorizar" al catalán como primera lengua que pasaría a ser oficial y ha recordado su ofrecimiento de asumir el coste de su traducción e interpretación, según Albares.