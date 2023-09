La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado la apertura de una investigación sobre las ayudas de China a los coches eléctricos que importa Europa, durante el último discurso del Estado de la Unión Europea (UE) de la actual legislatura (2019-2024), en el que ha hecho balance de su gestión.

La presidenta de la Comisión Europea ha comparecido ante el Europarlamento en Estrasburgo este miércoles.

La economía, la ampliación de la UE, la guerra en Ucrania y la transición verde y digital han centrado el discurso de Von der Leyen, en el que también han tenido cabida la Inteligencia Artificial y la relación con África, entre otros asuntos.

Para evitar un problema similar, la presidenta ha anunciado que la CE "va a lanzar una investigación anti-subsidios sobre los vehículos eléctricos que llegan de China" . "Competimos, pero no para llegar al fondo", ha advertido Von der Leyen, quien al mismo tiempo ha abogado por "mantener abiertas las líneas de comunicación y diálogo con China". "Disminuir el riesgo, no desacoplarnos, este será nuestro enfoque para la reunión con China a finales de año", ha asegurado.

"El futuro de nuestra industria verde tiene que hacerse en Europa, esa es nuestra tarea", ha continuado Von der Leyen, quien no ha olvidado "las prácticas de China que dañaron nuestra industria solar".

Una ley europea del "no es no"

La presidenta de la CE ha reconocido la incertidumbre de los tiempos actuales, en los que los objetivos de la legislatura se han visto superados por las circunstancias, como la pandemia y la guerra.

Precisamente, la "respuesta unida" a estos retos, según Von der Leyen, muestra la fortaleza de la UE, tanto como los avances en igualdad.

A este respecto, Von der Leyen ha pedido una norma europea contra la violencia sexual que convierta en ley "el principio de que 'no es no'".

La presidenta de la CE ha destacado la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. "Sé que esta casa apoya nuestra propuesta para combatir la violencia contra las mujeres. Quiero que consagremos en la ley otro principio básico: que 'no' significa 'no'. No puede haber auténtica igualdad sin ser libres de la violencia".