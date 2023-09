El vídeo, captado con la cámara corporal del autor del disparo, se inicia cuando Young se encontraba en el interior de un coche en el aparcamiento de un centro comercial de Westerville, un suburbio al norte de Columbus.

Un agente está junto al puerta del conductor solicitando repetidamente a Young que salga del vehículo mientras otro policía, con la cámara corporal, se sitúa frente al automóvil.

“Newly released police body camera footage shows an officer firing through the windshield of a pregnant woman’s car after she was accused of shoplifting at a grocery store in a Columbus, Ohio, suburb last week https://t.co/caK17gEzLO“