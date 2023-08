La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que la carta que difundió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreciendo una reunión esta semana al candidato socialista, Pedro Sánchez, es más "postureo que voluntad de diálogo" y ha sugerido que lo hizo para "ocultar" su reunión la semana pasada con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Nos encontramos en la paradoja en la que airea una carta al presidente del Gobierno y oculta una reunión secreta con Vox", ha señalado la vicesecretaria general de los socialistas en una entrevista en La hora de la 1, sobre las negociaciones de las formaciones políticas tras las elecciones generales del 23 de julio.

Vox desveló este lunes el encuentro entre Abascal y Feijóo que luego fue confirmado por los populares. "Como ganador de las elecciones, mi deber es escuchar al resto de partidos", argumentó el presidente del PP en Twitter.

No obstante, luego ha añadido: "El PP representa una idea de España y una patria que desde nuestro punto de vista es muy pequeña, cabe la ultraderecha y poco más". La ciudadanía "mayoritariamente no quiere un Gobierno del PP y Vox", ha repetido.

"El PP no ha hecho una reflexión sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones y lo que ocurre cuando un miente", ha afirmado al respecto María Jesús Montero, en TVE. "El señor Feijóo cometió muchos errores durante la campaña, que más que un traspiés es cultura de la mentira", ha añadido, y ha vuelto a pedir al presidente del PP que explique sus "relaciones con el narcotraficante Marcial Dorado".

Negociarán con los nacionalistas cuestiones dentro de la Constitución

Montero ha insistido este martes en que las cuestiones "fuera de marco constitucional quedan descartadas" en la negociación del PSOE con los partidos nacionalistas e independentistas para una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Al ser preguntada por la negociación con Junts, la vicesecretaria general de los socialistas ha afirmado que algunas expectativas e idearios de los soberanistas están "en las antípodas de la concepción de España" del PSOE. "Cualquier cuestión en la que podamos avanzar tiene como límite el marco constitucional", ha afirmado.

María Jesús Montero no ha querido ofrecer detalles del curso de las negociaciones con el resto de formaciones, que ha reiterado que deben desarrollarse de forma "discreta". No obstante, sí ha asegurado que su intención ahora es centrarse en la conformación de la Mesa del Congreso, el 17 de agosto, y luego continuarán con las conversaciones para la investidura.

Sobre las cuestiones sobre la mesa, ha admitido que estará "el impulso del sistema de financiación autonómica", una cuestión que ha afirmado que es "una urgencia" para la legislatura que ahora se inicia y que necesitará el acuerdo de "todos", incluido el principal partido de la oposición, el Partido Popular.

Esta reforma ya se intentó en la legislatura pasada, pero "no fue posible" porque las comunidades autónomas se mantuvieron en "posiciones de máximos" y no se alcanzó la unanimidad respecto a cuestiones como el modelo variable de dispersión y de población, según ha dicho la ministra en funciones, que ha recordado que no solo se trata de hablar de los recursos que entran al sistema, sino también de endeudamiento y reglas fiscales.