El juicio por el accidente del tren Alvia, que dejó 80 muertos en la que ha sido la mayor tragedia ferroviaria en España, ha quedado este jueves visto para sentencia, una resolución que previsiblemente no se conocerá hasta el año que viene.

Se ha dado por terminado el proceso judicial con las conclusiones finales de las defensas, que han pedido la absolución de los acusados. En concreto, en esta sesión han intervenido el abogado del exdirector del Adif Andrés Cortabitarte y el representante legal del maquinista Francisco Garzón.

Para ambos, la mayoría de las partes personadas en la causa piden cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio imprudente y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.

"Visto para sentencia el juicio por el accidente del Alvia en 2013 en el que murieron 80 personas Las familias de las víctimas han vuelto a reclamar que el maquinista no sea el único responsable

La defensa de Cortabitarte ve en "la conducta del maquinista" una "causa directa"

El primero en intervenir ha sido el abogado que ejerce la defensa de Cortabitarte, que ha destacado que la conducta de su cliente "se ha mantenido dentro de lo permitido y no infringe ningún deber de cuidado".

En este sentido, ha considerado que cumplió las normas y ha interpretado que la aseguradora de Renfe (QBE) "ha bajado los brazos" al sostener este miércoles que es posible atribuir un delito a su defendido sin que exista un incumplimiento de una norma concreta, puesto que tenía el deber de cuidado. Para el letrado de Cortabitarte, este "siempre" actuó "dentro de las facultades que le fueron encomendadas".

"Han escogido a Cortabitarte por el apellido de su cargo", ha asegurado su abogado defensor, que ha argumentado que su patrocinado "no omitió ninguna obligación de su cargo, como la pretendida obligación de hacer una evaluación integral de los riesgos de la línea". "Pero es que no es su competencia, no hay un documento en la causa que le atribuya esta función", ha señalado su abogado, que ha agradecido al Ministerio Fiscal que retirase la acusación a su cliente en sus conclusiones finales.

Asimismo, ha expuesto que "el accidente se explica por sí mismo con la conducta del maquinista", que es, desde su punto de vista, "una causa directa y eficiente, anómala e inusual" durante 100 segundos de una conversación telefónica que "debería haber durado 5", lo que "impide regresar a otras causas que en este juicio se han llamado subsiguientes". En este momento es en el que el maquinista procesado ha movido la cabeza de un lado al otro, como muestra de desacuerdo con lo que estaba escuchando.