Javier Olivares: "'El enigma Pertierra' es una autopsia personal y plástica"

En 2010 el escritor Fernando Marías (1958-2022) y el dibujante Javier Olivares (1964) publicaron El silencio se mueve (SM), un libro con el que querían iniciar un proyecto multimedia sobre Joaquín Pertierra (1919-1981), un ilustrador español imaginario que habría triunfado entre los años 50 y 70 del Siglo XX. A pesar de no conseguir el éxito esperado, Olivares siguió publicando las supuestas ilustraciones de Pertierra en un blog y ahora, 13 años después, recoge todo ese material (y cosas nuevas) en el libro El enigma Pertierra (Astiberri), que acaba de presentar en el Celsius 232, un festival al que Marías, fallecido el año pasado, estaba muy vinculado.

“Es un libro que me está dando muchas alegrías –confiesa Javier Olivares-. Para mí es muy importante porque he cumplido el sueño de Fernando de publicarlo. Es como un cierre de etapa, aunque no de proyecto”.

“Todo lo que está pasando –añade-, está siendo muy especial. Fernando era muy amigo de la gente del Celsius 232, de los escritores habituales, y esta presentación ha sido como hacerle un homenaje. Siempre está muy vivo en mis pensamientos, pero también es muy bonito poder presentar su legado y mantenerlo vivo y a disposición de los lectores”.

Página de 'El enigma Pertierra'

“Fernando imaginó a Javier Pertierra para su libro y me dio la oportunidad de dibujarlo –añade Olivares-. Luego cobraría vida propia con este proyecto paralelo de ilustraciones que inicié en el blog y que a Fernando le encantaba. Todo ese tiempo que hice el blog, Fernando estaba muy presente, le mandaba las actualizaciones, me comentaba cosas, íbamos juntos a dar charlas sobre el tema, hicimos un par de exposiciones… Y al final Fernando acabó llamándome Pertierra de forma cariñosa, porque para él yo acabé casi personificando a Pertierra”.

“Desgraciadamente, aunque el libro original no fue mal, tampoco fue el éxito que esperábamos. Pero seguíamos teniendo proyectos para Pertierra. De hecho, los textos de Javier que aparecen es el libro los escribió para la presentación de esos proyectos. Y, de alguna forma, son su legado literario a este libro”.

Parte fundamental del libro original era un cómic autobiográfico de Pertierra: El silencio se mueve, que podéis encontrar en este volumen junto a una nueva historieta titulada El silencio de un hombre. Mi aventura en París. "Este nuevo cómic de cuatro páginas es la prolongación del primero -asegura Javier-. Parte de un guion de Fernando que yo no recordaba. Apareció, en mi ordenador en una misteriosa carpeta, y era una sinopsis muy detallada de una aventura de Pertierra en París, en mayo de 1968, junto a Django Reindhardt y Jean-Pierre Melville. Nos parecía muy significativo que una persona como Pertierra, que había eludido el compromiso político en los añós 30 y 40 en España, que no había participado en la Guerra Civil, de pronto se metiera en el movimiento social de esos años en París. Para el personaje es una manera de resarcirse de no haber tomado partido durante esos años. También es nuestro homenaje a Django y a Melville, que nos encantaban a los dos. Y, por supuesto, es un homenaje a Fernando, al completar esa idea suya que se quedó ahí flotando”.

Página de 'El enigma Pertierra'

La narración de un proyecto En el libro encontramos cubiertas de libros y revistas, portadas de discos, originales, bocetos y esoosdos cómics de Pertierra. "El libro -asegura Javier-, es la narración de un proyecto personal de un escritor y de un dibujante que estuvieron muchos años colaborando juntos para establecer una vida de un personaje que empezó siendo un enigma y ahora es un enigma a la vista de todos. Porque en el momento en el que lo encuadernas y lo cuentas ya se pierde el misterio". "Al principio -añade-, Fernando y yo pensamos la posibilidad de que este libro también fuera firmado por Pertierra, pero creímos que era mucho más interesante contar la experiencia de cómo y por qué nos metimos en este proyecto y de lo que supuso para ambos en términos de amistad, gráficos, narrativos y profesionales. Eso nos parecía muchísimo más interesante que seguir intentando convencer a la gente de que Pertierra existió". "Aunque -concluye Fernando-, eso también se podía volver contra nosotros y que la gente pensara que lo hacíamos porque en realidad le habíamos robado todo a Pertierra. Que habíamos cogido la obra de un ilustrador poco conocido y nos estábamos aprovechando de ella. Pero bueno, lo más importante para mí de este libro es que simboliza la amistad de dos personas que se conocieron hace muchos años y tenían este vínculo, entre muchos otros". Página de 'El enigma Pertierra'

Un libro que es "camino de búsqueda" Preguntamos a Javier por qué decidió seguir con el blog, que, en un principio, había sido creado solo para promover el libro: “Creo que, de una forma sutil, vi las posibilidades del proyecto. Gráficamente me hizo mucha gracia, me gustó mucho, pero había algo más en ese proceso de investigación y suplantación de personalidad. No solo era un juego gráfico divertido, sino que se había convertido en una experiencia personal y una posibilidad de investigar, no solo sobre los ilustradores de esa época, sino también sobre mí mismo: mis influencias, mis gustos, mi manera de trabajar…”. “Al enfrentarme a mi mismo y meterme en la piel de un ilustrador de los años 50/70 ví el tipo de trabajo que hacían y porqué lo hacían. Y eso para mí fue un camino de búsqueda, de exploración... que empezó como un hobby, cuando tenía tiempo libre hacía algunas de esas portadas de Pertierra, pero acabó convirtiéndose en un proyecto personal paralelo". Página de 'El enigma Pertierra' En cuanto a lo que ha descubierto sobre sí mismo gracias a este libro, Javier nos comenta: "Que gráfica y plásticamente, y no sé si de otra manera, los elementos que me han formado como grafista están ahí, en ese periodo que va desde los años 50 a los 70. Probablemente porque nací en los 60 y estaban a mi alrededor: los dibujos animados, los libros, los libros infantiles, los cómics... Y luego, porque más adelante yo mismo empecé a trabajar, a investigar y a coleccionar libros de ese periodo, desde la animación de la UPA a loscarteles polacos. Una mezcla de grafismos que me han conformado como artista". "Poe eso este libro -añade-, ha sido una especie de autopsia personal y plástica de mi trabajo. Desmenuzar un poco todo eso y darme cuenta de que, de alguna manera mi principal influencia son esos años. Y eso me ha gustado mucho porque me ha liberado de cosas, de estas cárceles en las que te metes tú mismo cuando desarrollas un estilo, cuando tiendes a repetir una serie de manierismos. pertierra me ha obligado a romperlos y a trabajar de otra manera que sería Marilyn, nada más azarosa. Entonces Pertierra me ha obligado a romperlos en muchos casos y me ha obligado a trabajar de otra manera. Y me ha gustado hacerlo. Muchas veces es un problema de confianza. No es que hubiera perdido la confianza en mí como dibujante, sino que al final acabas intentando acotar un poco las posibilidades de fallar o desbarrar mucho. Y entonces te metes en tu propio espacio gráfico y te quedas ahí muy tranquilo, que se está calentito. Y con Pertierra me he atrevido a salir de ese espacio y a proponerme a mí mismo retos gráficos nuevos". Página de 'El enigma Pertierra'

"Hay una oscuridad en el trabajo de Pertierra" Pero... ¿cómo definiría Javier Olivares el estilo de Pertierra? "Si pudiera alejarme lo suficiente para poder describirlo, pienso que tiene una especie de de oscuridad en su trabajo. Porque el personaje estaba pensado así por Fernando. Yo le dije a Fernando que se tenía que notar su personalidad torturada en los proyectos que elegía hacer, Por qué ilustra Frankenstein y no Heidi, por ejemplo. O cosas menos torturadas. Esa personalidad que adivinamos en los temas y la forma de trabajar de Pertierra. Además, gráficameente era muy atrevido para la época y tenía un rango de trabajo bastante amplio. Y es que, al personificarme en él puedo llevarle a otros territorios que, a lo mejor, no le corresponderían en la realidad". Pertierra ha terminado cobrando vida y, si lo buscáis en internet, descubriréis algunas páginas sobre ilustradores de la época, en las que aparece mencionado como hubiera sido un personaje real. "Si, Pertierra ha cobrado vida -asegur Javier-. Al principio jugábamos con las dudas de la gente, diciéndoles que qué pensaban ellos. Pero ahora no puedo evitar pesar que ya no nos pertenece, que como decía un amigo el otro día, Pertierra tiene publicado un libro de ilustraciones y yo, Javier Olivares, no. Y encima, otros artistas empiezan a mencionarlo en internet como una de sus influencias. Esa es la prueba definitiva". "Hemos creado una especia de Frankenstein, un personaje que a Fernando le fascinaba, que ha salido por a puerta y ha empezado a caminar" -añade-. "Este mismo proyecto, hace treinta o cuarente años, cuando no había Internet, se habría quedado en un juego entre un grupo reducido, pero ahora, con las redes sociales, con Pinterest, nos encontraremos con el trabajo de un ilustrador español de los años 70, que es lo suficientemente creíble para que la gente piense que fue real. Per es un juego, nunca hemos querido engañar a nadie". Página de 'El enigma Pertierra'