Murcia: Vox mantiene su 'no' a investir a López Miras

Vox mantiene su negativa a apoyar al presidente en funciones de la Región de Murcia y candidato del PP a la reelección, Fernando López Miras, después de analizar la nueva propuesta de los populares, en la que les ofrecen "cargos de representación parlamentaria e institucional" a cambio del 'sí' en una hipotética investidura. La formación que preside Santiago Abascal ha tildado de "fake" la oferta e insisten en entrar en el Ejecutivo, mientras que desde el PP les acusan de "querer ir a unas nuevas elecciones".

Dos meses después de las elecciones autonómicas del 28M, las posiciones entre ambos partidos siguen muy alejadas. El PP insiste en gobernar en solitario, después de ganar las elecciones y conseguir 21 escaños, más que toda la izquierda junta. Pese a ello, no obtuvo la mayoría absoluta fijada en 23 asientos, por lo que necesita el apoyo de Vox para poder gobernar.

Para el portavoz del PP en la Asamblea Regional de Murcia, Domingo Segado, la insistencia de Vox en vincular las negociaciones para desbloquear la investidura en su entrada en el Gobierno pone de manifiesto que el partido liderado por José Ángel Antelo “quiere ir a elecciones”, por lo que le ha pedido “responsabilidad”.

Ha sido el propio Segado quien este martes se puso en contacto con el portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, para retomar las negociaciones, cerrando una cita para las 11:30 horas en la sede de la Asamblea Regional. Desde la formación que preside Santiago Abascal, sin embargo, la anularon, alegando que “si no se iba a hablar del reparto de sillones, no se iban a sentar a negociar”, ha explicado el portavoz de los populares en la Cámara. “Esto no es serio”, se ha quejado Segado.

Cabe recordar que en el fallido debate de investidura, Vox entregó a López Miras un planteamiento de mínimos para entablar conversaciones en la que le pedía una vicepresidencia del Gobierno autonómico, dos consejerías, así como 12 puntos recogiendo diversas cuestiones de la política regional, como el Mar Menor. Fracasado ese intento de investidura, el PP ha intentado retomar el diálogo proponiendo otorgarles cargos en la Mesa de la Asamblea Regional, el puesto de senador autonómico o el nombramiento de cargos institucionales designados por el Parlamento regional. Todo ello, no obstante, ha sido rechazado por Vox.

Vox cree que su entrada en Gobierno es "una condición justa" Según ha defendido este miércoles el portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, la entrada de su partido en el Gobierno regional "es una condición justa y necesaria como ha ocurrido en Extremadura, la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares", aunque en esta última el acuerdo entre ambas formaciones ha sido programático. En la sede regional de Vox, en Murcia, Martínez Alpáñez ha remarcado la necesidad de conformar "un Consejo de Gobierno proporcional", en el que se evalúen las necesidades de la comunidad murciana y se haga una valoración sobre quién tiene que asumir determinadas competencias. Martínez Alpáñez ha subrayado que Vox no quiere "sillones en puestos institucionales ni chiringuitos" como les ha propuesto el PP "en los medios de comunicación", y ha añadido que el objetivo de su partido es el de "cambiar las políticas" para que Murcia "deje de estar a la cola en los indicadores educativos, se reduzcan las listas de espera y se consiga una perfecta compatibilidad del sector agroalimentario con otras actividades económicas y sociales". “Vox mantiene su negativa a apoyar la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/9sIBBHAdxC“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 26, 2023 Igualmente, ha defendido que la Vicepresidencia no es un sillón, sino una herramienta que garantizaría la puesta en marcha y el control de las políticas que la Comunidad necesita. Y ha acusado al PP de "marear la perdiz". Aun así, el representante de Vox en Murcia ha vuelto a tender la mano al PP para negociar, aunque ha criticado que se enteraron por la prensa del horario y el contenido de la última reunión propuesta por los populares, para este miércoles por la mañana, por lo que decidieron no participar en ella. "Así no. Así no se forma un gobierno serio ni estable (...) así no hay esperanza ni posibilidad para poner en marcha las políticas que la Región de Murcia necesita", ha añadido.