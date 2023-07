Al menos tres palestinos han muerto este martes por disparos del Ejército israelí en un intento de ataque desde un vehículo en la ciudad de Nablús, en Cisjordania.

"Un vehículo con tres asaltantes armados llegó al barrio de Hashomronim en Nablús y abrió fuego contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que estaban realizando actividades de rutina en la zona. Los soldados abrieron fuego en respuesta para neutralizar a los tres terroristas", ha precisado el Ejército, que confirmó que los tres atacantes murieron durante el incidente y que sus tropas no sufrieron heridas.

