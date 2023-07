El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de Asturias, Adrián Barbón, ha sido investido presidente este miércoles por mayoría absoluta. Barbón ha contado con el apoyo de los 19 diputados socialistas, de los tres de Izquierda Unida y de la única diputada de Podemos, Covadonga Tomé.

En su intervención, Tomé se ha mostrado crítica con la actitud de Barbón, pero ha decidido apoyar la investidura para evitar que "el PP cante victoria por haber roto la mayoría progresista" y que se utilice la abstención de Podemos "como excusa para justiciar que está obligado a entenderse con la derecha".

La portavoz de Podemos en la Junta General organizó este martes una consulta a la militancia para decidir el apoyo al presidente socialista en la que defendió el voto favorable. La consulta telemática contó con la participación de 205 personas, de las cuales casi el 70% respaldó el voto positivo. No obstante, el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Asturias ya aprobó el pasado viernes la propuesta de la dirección del partido de apoyar la investidura de Barbón y ha avisado que la "consulta unilateral" impulsada por Tomé "carece de cualquier validez".

Barbón contaba ya con el apoyo de los 19 diputados socialistas y de los tres de IU, formación con la que sigue negociando un gobierno de coalición que pretende tome posesión el 1 de agosto, pero precisaba del apoyo de Tomé para ser elegido en primera votación por mayoría absoluta -un mínimo de 23 de los 45 diputados de la Cámara- y no esperar a ser elegido el viernes por mayoría simple.

Barbón , por su parte, ha reconocido que le ha gustado el tono del portavoz 'popular', pero ha mostrado "serias dudas" de que la oferta lanzada para gobernar con pactos presupuestarios tenga recorrido alguno, ya que en los últimos cuatro años el PP votó en contra de todos los presupuestos autonómicos, algo que no hizo "ni Vox".

IU, ha dicho, "no genera ningún tipo de alarma" ni es "un peligro" para la Constitución, que votaron y defendieron, ni para la estabilidad y convivencia en Asturias. El "reformismo fuerte" que defiende, ha agregado, "es lo opuesto a los extremismos". "En este nuevo tiempo, es necesario abrir la puerta a la política de equilibrios, consensos y pactos" , ha resumido.

Asimismo, Barbón ha advertido que Izquierda Unida no es un partido de extrema izquierda, ni su portavoz, Ovidio Zapico, es comunista, por lo que "IU en un gobierno da tanto miedo como un gato dentro de una casa: cero" . También Zapico ha defendido que no entiende el "miedo", la "preocupación" y el "alarmismo" que suscita en el Partido Popular el acuerdo que están negociando PSOE y Convocatoria.

" Doy el sí quiero a culminar esa negociación y lo hago dentro de ese amor de conveniencia. Me hubiese gustado tener 23 diputados -el mínimo para tener mayoría absoluta-, pero es lo que toca: responsabilidad por encima de todo y orillar diferencias", ha señalado Barbón, que se ha mostrado dispuesto a gobernar para todos y a poner voz a los intereses de Asturias en Madrid, gobierne quien gobierne, a partir del domingo.

El presidente en funciones del Principado, además, se ha mostrado dispuesto a cerrar en cuestión de horas o días un acuerdo con IU para conformar un gobierno estable "de unidad y de progreso" en el que no baraja la presencia de Podemos , pues, según ha subrayado, "poca estabilidad puede dar una formación que carece de ella".

Tomé ha lamentado en la misma línea que Barbón no haya querido "avanzar" en un acuerdo con Podemos, a la vez que ha advertido que cualquier pacto con la formación morada sería "a cambio de contenidos" .

Vox califica al nuevo presidente de "antidemócrata"

Por su parte, la portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha preguntado este miércoles al socialista Adrián Barbón si piensa que las mujeres que votan, militan o representan a Vox "son ignorantes" y optan por una formación que pretende "recortar" sus derechos.

En su discurso durante la segunda jornada del debate de investidura, la diputada ha afirmado en la misma línea que Vox "no pretende recortar derechos a nadie" y está comprometido "con la defensa de igualdad real". "Hablamos de personas, no de hombres o mujeres ni de orientaciones sexuales", ha apuntillado después de calificar a Barbón como "antidemócrata" por no reunirse con Vox como sí ha hecho con el resto de partidos.

López, igualmente, ha aseverado que Vox no niega "que exista violencia hacia la mujer" sino que "quiere proteger a todas las víctimas por igual", a la vez que sostiene que "la ley de violencia de género no sirve para proteger a las mujeres". La parlamentaria se ha referido, además, al reto demográfico, al medio rural, a las necesidades de la educación asturiana o la atención a los mayores. También ha reprochado el "coste legislativo".