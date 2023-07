Siria ha decidido dar permiso a la ONU para que siga usando durante seis meses el cruce de Bab al Hawa, fronterizo con Turquía, para entregar ayuda a la población de zonas bajo control opositor en el noroeste del país.

El representante permanente de Siria ante la ONU, Bassam Sabbagh, ha comunicado esta noche que ha informado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Vassili Nebenzia, de la decisión de las autoridades sirias.

"Acabo de informar a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que el Gobierno sirio ha tomado la decisión soberana de otorgar permiso a la ONU para usar el cruce de Bab al Hawa para entregar ayuda humanitaria al pueblo sirio en el noroeste de Siria por un período de 6 meses a partir de hoy, 13 de julio", ha indicado a través de su perfil en la red social Twitter.

“I just informed SG @antonioguterres & #SC president that the Syrian Government has taken the sovereign decision to grant the @UN permission to use Bab al-Hawa crossing to deliver humanitarian aid to the Syrian people in northwest Syria for a period of 6 months as of today July 13 pic.twitter.com/qraHavxW39“