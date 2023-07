Para cumplir el primer año de operación científica del telescopio espacial James Webb, la NASA ha seleccionado la imagen de una pequeña región de formación estelar en el complejo de nubes Rho Ophiuchi, la región más cercana a la Tierra. Su proximidad, a 390 años luz de distancia, ha permitido al telescopio obtener un primer plano muy detallado y sin estrellas en el espacio intermedio, tal y como informa la agencia espacial en un comunicado.

La imagen de Webb muestra un espacio que contiene unas 50 estrellas jóvenes, todas ellas similares en masa al Sol o más pequeñas. Las regiones más oscuras son las más densas, allí donde el polvo espeso envuelve a las protoestrellas en formación. Dominan la imagen unos enormes chorros bipolares de hidrógeno molecular, representados en color rojo, que aparecen de manera horizontal en el tercio superior y también verticalmente en el lado derecho.

